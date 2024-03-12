В России презентовали условия льготного кредитования для МТК

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:10
Для малых и средних высокотехнологичных компаний, соответствующих критериям участников этой программы господдержки, максимальная сумма финансирования остается прежней — в размере 500 миллионов рублей. Малым технологическим предприятиям, включенным в список поддержки, доступно кредитование до 1 миллиарда рублей, передает regnum.ru.
Минэкономразвития России и Корпорация МСП по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова определили требования для компаний, желающих получить господдержку. Заявки на льготное финансирование принимаются через цифровую платформу МСП.РФ со сроком рассмотрения до полутора месяцев. Кредиты выдаются МСП Банком.
Отмечается, что МТК должны соответствовать определенным критериям, чтобы иметь право на поддержку. Среди них — принадлежность к одному из 14 приоритетных высокотехнологичных направлений, таких как ИИ-разработка, квантовые коммуникации, современные сети мобильной связи, водородная энергетика и другие.
Льготное финансирование позволит высокотехнологичным МСП-компаниям активнее реализовывать свои идеи, развиваться и становиться лидерами в своих областях, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Количество компаний, получивших статус МТК, уже достигло 1,7 тысячи. Включение в этот реестр является обязательным условием для доступа к господдержке. Также необходимо иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей, среднегодовой прирост не менее 10% и права на интеллектуальную собственность. По данной программе кредиты продолжат предоставлять инновационным МСП, пояснил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.