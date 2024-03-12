В России презентовали условия льготного кредитования для МТК

Количество компаний, получивших статус МТК, уже достигло 1,7 тысячи. Включение в этот реестр является обязательным условием для доступа к господдержке. Также необходимо иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей, среднегодовой прирост не менее 10% и права на интеллектуальную собственность. По данной программе кредиты продолжат предоставлять инновационным МСП, пояснил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.