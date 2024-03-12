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Posted 12 марта 2024, 04:43

Published 12 марта 2024, 04:43

Modified 12 марта 2024, 04:47

Updated 12 марта 2024, 04:47

Беспилотники

В Минобороны рассказали подробности о ночной атаке ВСУ на Белгородскую область

12 марта 2024, 04:43
Фото: Изображение Midjourney. Беспилотники

Белгородскую область за ночь атаковали семью беспилотниками

Сюжет
Беспилотник
Всего же по нескольким регионам РФ за ночь выпустили 25 беспилотников. Под ударом были не только приграничные Белгородская, Брянская и Курская области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Минувшей ночью в Белгородской области было неспокойно. Известно, что ПВО перехватила и уничтожила в небе над регионом семь беспилотников. В каких районах, пока неизвестно.

Всего по нескольким регионам ВСУ выпустили за ночь 25 беспилотников. В Курской уничтожили 11 БПЛА, в Московской и Орловской — по два, в Ленинградской, Тульской и Орловской областях — по одному.

Напомним, что в Белгородском районе семь сёл временно остались без света из-за атаки ВСУ. Противник сбросил с БПЛА четыре взрывных устройства, повреждена ЛЭП.

В Шебекино упал и взорвался беспилотник. Есть разрушения в многоквартирных домах. В Новой Таволжанке после прилёта повреждена линия электропередачи.

В Белгороде и Белгородском районе с 05:09 действует ракетная опасность. С 07:17 предупреждение действует для территории всего региона.

В Белгородском районе БПЛА сбросил четыре взрывных устройства
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