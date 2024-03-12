В Минобороны рассказали подробности о ночной атаке ВСУ на Белгородскую область

Белгородскую область за ночь атаковали семью беспилотниками

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Всего же по нескольким регионам РФ за ночь выпустили 25 беспилотников. Под ударом были не только приграничные Белгородская, Брянская и Курская области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.