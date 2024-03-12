В Минобороны рассказали подробности о ночной атаке ВСУ на Белгородскую область

Posted 12 марта 2024, 04:43
Published 12 марта 2024, 04:43
Modified 12 марта 2024, 04:47
Updated 12 марта 2024, 04:47
Минувшей ночью в Белгородской области было неспокойно. Известно, что ПВО перехватила и уничтожила в небе над регионом семь беспилотников. В каких районах, пока неизвестно.
Всего по нескольким регионам ВСУ выпустили за ночь 25 беспилотников. В Курской уничтожили 11 БПЛА, в Московской и Орловской — по два, в Ленинградской, Тульской и Орловской областях — по одному.
Напомним, что в Белгородском районе семь сёл временно остались без света из-за атаки ВСУ. Противник сбросил с БПЛА четыре взрывных устройства, повреждена ЛЭП.
В Шебекино упал и взорвался беспилотник. Есть разрушения в многоквартирных домах. В Новой Таволжанке после прилёта повреждена линия электропередачи.
В Белгороде и Белгородском районе с 05:09 действует ракетная опасность. С 07:17 предупреждение действует для территории всего региона.