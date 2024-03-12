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Posted Сегодня, 18:52

Published Сегодня, 18:52

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

В Белгороде было громко из-за уничтожения взрывоопасного предмета

В Белгороде было громко из-за уничтожения взрывоопасного предмета

12 марта 2024, 18:52
Фото: 1MI
Около 21:35 жители города снова услышали громкий звук. Мы выяснили причину.

Вечер 12 марта для жителей областного центра не получился тихим, как и весь этот день. Около восьми вечера снова сработала система противовоздушной обороны — одну из целей сбили в небе над Белгородом.

Примерно через полтора часа в городе снова раздался взрыв. Как стало известно Бел.Ру, он стал последствием уничтожения взрывоопасного предмета.

За день Белгород несколько раз атаковали беспилотниками. Пострадало здание мэрии, есть раненые сотрудники администрации города. Были также прилёты по магазину и торговому центру. Ранним утром вооружённые формирования ВСУ пытались прорваться через границу России в Белгородскую и Курскую область. ВС РФ атаку отбили. Во всём регионе объявляли ракетную опасность.

Все подробности о событиях дня читайте в публикациях Бел.Ру. Самые оперативные новости можно узнавать в нашем Telegram-канале.

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