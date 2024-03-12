В Белгороде было громко из-за уничтожения взрывоопасного предмета

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Вечер 12 марта для жителей областного центра не получился тихим, как и весь этот день. Около восьми вечера снова сработала система противовоздушной обороны — одну из целей сбили в небе над Белгородом.
Примерно через полтора часа в городе снова раздался взрыв. Как стало известно Бел.Ру, он стал последствием уничтожения взрывоопасного предмета.
За день Белгород несколько раз атаковали беспилотниками. Пострадало здание мэрии, есть раненые сотрудники администрации города. Были также прилёты по магазину и торговому центру. Ранним утром вооружённые формирования ВСУ пытались прорваться через границу России в Белгородскую и Курскую область. ВС РФ атаку отбили. Во всём регионе объявляли ракетную опасность.
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