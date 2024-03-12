В Белгороде было громко из-за уничтожения взрывоопасного предмета

За день Белгород несколько раз атаковали беспилотниками. Пострадало здание мэрии, есть раненые сотрудники администрации города. Были также прилёты по магазину и торговому центру. Ранним утром вооружённые формирования ВСУ пытались прорваться через границу России в Белгородскую и Курскую область. ВС РФ атаку отбили. Во всём регионе объявляли ракетную опасность.