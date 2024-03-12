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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Белгородцы беспокоятся об увольнении из-за ракетной опасности

Уволят ли белгородцев за пропуск работы из-за действующей ракетной опасности?

12 марта 2024, 11:15
Фото: 1MI

Белгородцы беспокоятся об увольнении из-за ракетной опасности

Белгородцы обеспокоены возможным увольнением из-за действующей по утрам ракетной опасности, которая не позволяет им вовремя попасть на работу. В оперштабе Белгорода попытались успокоить жителей.
Сюжет
Работа

В социальных сетях жительница Белгорода поинтересовалась, как горожанам во время ракетной опасности добираться на работу, ведь весь общественный транспорт 12 марта стоит с пяти часов утра.

«На работе начальство говорит, что на третий раз неявки уволят», — добавила обеспокоенная женщина.

На обращение белгородки отреагировал оперштаб Белгорода. Его представители отметили, что во время ракетной опасности приоритетной является жизнь жителей, поэтому горожанам стоит оставаться в безопасном месте столько времени, сколько потребуется.

Мы уверены, что это понимают все работодатели в текущей обстановке, и они готовы идти навстречу. В случае возникновения недопонимания просим Вас оставить свои контактные данные нам в личные сообщения. Будем разбираться.
оперштаб

О том, как действовать белгородцам во время ракетной опасности, рассказывал и губернатор области Вячеслав Гладков.

Ответ оперштаба Белгорода на обращение белгородкиОтвет оперштаба Белгорода на обращение белгородки
Ответ оперштаба Белгорода на обращение белгородки
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе ещё в пять часов утра. Спустя два часа сигнал об опасности начал действовать на территории всего региона.

Несмотря на многочисленные жалобы белгородцев, движение общественного транспорта в регионе будет приостановлено до отбоя ракетной опасности. Об этом пассажирам сообщили в Единой транспортной компании (ЕТК).

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#Общество#Белгородская область#Работа#Увольнение#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Ракетная опасность
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