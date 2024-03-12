Уволят ли белгородцев за пропуск работы из-за действующей ракетной опасности?

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В социальных сетях жительница Белгорода поинтересовалась, как горожанам во время ракетной опасности добираться на работу, ведь весь общественный транспорт 12 марта стоит с пяти часов утра.
«На работе начальство говорит, что на третий раз неявки уволят», — добавила обеспокоенная женщина.
На обращение белгородки отреагировал оперштаб Белгорода. Его представители отметили, что во время ракетной опасности приоритетной является жизнь жителей, поэтому горожанам стоит оставаться в безопасном месте столько времени, сколько потребуется.
Мы уверены, что это понимают все работодатели в текущей обстановке, и они готовы идти навстречу. В случае возникновения недопонимания просим Вас оставить свои контактные данные нам в личные сообщения. Будем разбираться.
оперштаб
О том, как действовать белгородцам во время ракетной опасности, рассказывал и губернатор области Вячеслав Гладков.
Напомним, что ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе ещё в пять часов утра. Спустя два часа сигнал об опасности начал действовать на территории всего региона.
Несмотря на многочисленные жалобы белгородцев, движение общественного транспорта в регионе будет приостановлено до отбоя ракетной опасности. Об этом пассажирам сообщили в Единой транспортной компании (ЕТК).