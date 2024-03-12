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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Прокуратура прокомментировала ситуацию с проблемным подвалом в Белгороде

Прокуратура прокомментировала ситуацию с проблемным подвалом в Белгороде

12 марта 2024, 12:28
Фото: Bel.ru
Ранее журналисты Бел.Ру подробно описывали ситуацию с подвалом в доме 37 на ул. 5 Августа в областном центре. Ситуацию прокомментировала прокуратура.

Напомним, в редакцию Бел.Ру обратились жители вышеуказанного многоквартирного дома. Они пожаловались на состояние подвальных помещений. Свою позицию также высказала управляющая компания. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в прокуратуру.

Из ответа следует, что в городскую прокуратуру обращения жителей вышеуказанного дома по вопросу ненадлежащего состояния подвальных помещений не поступали.

При этом ранее сотрудники ведомства проводили проверку по вышеуказанному факту. В итоге специалисты установили, что в подвалах первого и третьего подъездов местами была вода, намок пол.

Кроме того, на отдельных участках была неисправность в канализационной системе, местами имелась капельная течь на стыковых соединениях, а в первом подвале были следы от засора канализационной системы.

По результатам проверки прокуратура Белгорода в адрес руководителя управляющей компании «ЖЭУ Белгородстрой» внесла представление. Его рассмотрели и удовлетворили.

В ведомстве добавили, что по информации управления ГОЧС Белгорода, подвальное помещение дома не признано как временное укрытие, потому что проходящие инженерные сети не имеют отключающих устройств, в подвале отсутствует вентиляция, а также происходит периодическое затопление грунтовыми водами.

Ближайшее укрытие для людей находится в доме №65 на ул. Кирпичная.

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