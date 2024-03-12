Прокуратура прокомментировала ситуацию с проблемным подвалом в Белгороде

В ведомстве добавили, что по информации управления ГОЧС Белгорода, подвальное помещение дома не признано как временное укрытие, потому что проходящие инженерные сети не имеют отключающих устройств, в подвале отсутствует вентиляция, а также происходит периодическое затопление грунтовыми водами.