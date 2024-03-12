Прокуратура прокомментировала ситуацию с проблемным подвалом в Белгороде

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Напомним, в редакцию Бел.Ру обратились жители вышеуказанного многоквартирного дома. Они пожаловались на состояние подвальных помещений. Свою позицию также высказала управляющая компания. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в прокуратуру.
Из ответа следует, что в городскую прокуратуру обращения жителей вышеуказанного дома по вопросу ненадлежащего состояния подвальных помещений не поступали.
При этом ранее сотрудники ведомства проводили проверку по вышеуказанному факту. В итоге специалисты установили, что в подвалах первого и третьего подъездов местами была вода, намок пол.
Кроме того, на отдельных участках была неисправность в канализационной системе, местами имелась капельная течь на стыковых соединениях, а в первом подвале были следы от засора канализационной системы.
По результатам проверки прокуратура Белгорода в адрес руководителя управляющей компании «ЖЭУ Белгородстрой» внесла представление. Его рассмотрели и удовлетворили.
В ведомстве добавили, что по информации управления ГОЧС Белгорода, подвальное помещение дома не признано как временное укрытие, потому что проходящие инженерные сети не имеют отключающих устройств, в подвале отсутствует вентиляция, а также происходит периодическое затопление грунтовыми водами.
Ближайшее укрытие для людей находится в доме №65 на ул. Кирпичная.