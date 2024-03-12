После атаки беспилотника загорелась нефтебаза в приграничье

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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12 марта под атакой беспилотника также оказалась Орловская область. В Орле ночью упал БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса, сообщает издание. Спецслужбы занимаются локализацией возгорания. Во время атаки никто из мирных жителей не пострадал.
Ещё один удар по объекту топливно-энергетического комплекса произошёл в Нижегородской области. Как сообщает губернатор Глеб Никитин, на месте работают спецслужбы, им нужно было локализовать возгорание на одной из установок по переработке нефти. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.