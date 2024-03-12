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В Орловской области произошло возгорание на нефтебазе после падения беспилотника

После атаки беспилотника загорелась нефтебаза в приграничье

12 марта 2024, 07:39
Фото: 1MI

В Орловской области произошло возгорание на нефтебазе после падения беспилотника

Ночью 12 марта в Орле упал БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса, сообщает «Орелtimes» со ссылкой на губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
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СВО

12 марта под атакой беспилотника также оказалась Орловская область. В Орле ночью упал БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса, сообщает издание. Спецслужбы занимаются локализацией возгорания. Во время атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Ещё один удар по объекту топливно-энергетического комплекса произошёл в Нижегородской области. Как сообщает губернатор Глеб Никитин, на месте работают спецслужбы, им нужно было локализовать возгорание на одной из установок по переработке нефти. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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#Происшествия#Беспилотник#Орловская область#Алина Харина#Нижегородская область#Нефтебаза#СВО
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