После атаки беспилотника загорелась нефтебаза в приграничье

Ещё один удар по объекту топливно-энергетического комплекса произошёл в Нижегородской области. Как сообщает губернатор Глеб Никитин, на месте работают спецслужбы, им нужно было локализовать возгорание на одной из установок по переработке нефти. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.