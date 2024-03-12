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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

ракетная опасность в Белгородской области

Над Белгородом снова взрывы, по всей области объявили ракетную опасность

12 марта 2024, 17:05
Фото: Изображение Midjourney
ракетная опасность в Белгородской области

В Белгородской области объявили ракетную опасность после новых взрывов

Вечер 12 марта продолжает быть неспокойным для жителей приграничного региона, как и весь предыдущий день.

Около 19:55 в небе над Белгородом и районом снова раздались взрывы. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Как сообщили позже читатели Бел.Ру, в небе над Белгородским районом в сторону Грайворонского округа сбили объект — вероятно, беспилотник.

О последствиях на земле на момент публикации не сообщалось. По всей Белгородской области объявили ракетную опасность.

Дополнение. Отбой ракетной опасности объявили через восемь минут.

Подробнее о событиях дня читайте в сюжете редакции Бел.Ру. Оперативные данные публикуем в Telegram-канале.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Ракетная опасность#Атака на Белгородскую область 12 марта
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