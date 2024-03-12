Над Белгородом снова взрывы, по всей области объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Около 19:55 в небе над Белгородом и районом снова раздались взрывы. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Как сообщили позже читатели Бел.Ру, в небе над Белгородским районом в сторону Грайворонского округа сбили объект — вероятно, беспилотник.
О последствиях на земле на момент публикации не сообщалось. По всей Белгородской области объявили ракетную опасность.
Дополнение. Отбой ракетной опасности объявили через восемь минут.
Подробнее о событиях дня читайте в сюжете редакции Бел.Ру. Оперативные данные публикуем в Telegram-канале.