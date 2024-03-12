Над Белгородом снова взрывы, по всей области объявили ракетную опасность

Около 19:55 в небе над Белгородом и районом снова раздались взрывы. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Как сообщили позже читатели Бел.Ру, в небе над Белгородским районом в сторону Грайворонского округа сбили объект — вероятно, беспилотник.