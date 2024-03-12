Как должны действовать учителя во время ракетной опасности?

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В управлении образования Старого Оскола дали разъяснения по поводу работы школ во время ракетной опасности. Дети остаются дома. В школах организована работа дежурных педагогов.
Как объяснила замначальника ведомства Ирина Ушакова, педагоги встречают учеников, которые всё-таки отправились в школы, затем детей уводят в безопасные места. Там ученики будут находиться до того момента, пока ракетную опасность не отменят. После отбоя тревоги начнутся занятия по расписанию.
Около 7:15 жители всей Белгородской области получили рассылку от РСЧС об объявлении ракетной опасности. Вскоре стало известно об атаках ВСУ на Шебекинский горокруг. Добавим, что отбоя опасности ещё не было, а жители Белгорода вновь услышали громкие звуки над городом.