Как должны действовать учителя во время ракетной опасности?

Как объяснила замначальника ведомства Ирина Ушакова, педагоги встречают учеников, которые всё-таки отправились в школы, затем детей уводят в безопасные места. Там ученики будут находиться до того момента, пока ракетную опасность не отменят. После отбоя тревоги начнутся занятия по расписанию.