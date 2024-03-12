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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Сирена

Как должны действовать учителя во время ракетной опасности?

12 марта 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Белгородцам разъяснили порядок работы школ во время ракетной опасности

В связи с сигналом о ракетной опасности дети остаются дома. В школах организовали работу дежурных педагогов, сообщили в администрации Старооскольского округа.
Сюжет
Дети

В управлении образования Старого Оскола дали разъяснения по поводу работы школ во время ракетной опасности. Дети остаются дома. В школах организована работа дежурных педагогов.

Как объяснила замначальника ведомства Ирина Ушакова, педагоги встречают учеников, которые всё-таки отправились в школы, затем детей уводят в безопасные места. Там ученики будут находиться до того момента, пока ракетную опасность не отменят. После отбоя тревоги начнутся занятия по расписанию.

Около 7:15 жители всей Белгородской области получили рассылку от РСЧС об объявлении ракетной опасности. Вскоре стало известно об атаках ВСУ на Шебекинский горокруг. Добавим, что отбоя опасности ещё не было, а жители Белгорода вновь услышали громкие звуки над городом.

После взрывов ракетную опасность объявили по всей Белгородской области
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#Белгородская область#Старый Оскол#Дети#Школы#Новости Старого Оскола#Педагоги#Наталья Корявых#Управление образования#Ракетная опасность
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