Часть жителей приграничья до сих пор сидит в укрытиях, кого-то вывезли в ПВР

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29 человек из приграничных населённых пунктов в Грайворонском округе вывезли в пункт временного размещения. В то же время в нескольких сёлах жители до сих пор остаются в укрытиях, сообщил Вячеслав Гладков.