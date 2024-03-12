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Posted 12 марта 2024, 14:37

Published 12 марта 2024, 14:37

Modified 12 марта 2024, 14:40

Updated 12 марта 2024, 14:40

Часть жителей приграничья до сих пор сидит в укрытиях, кого-то вывезли в ПВР

12 марта 2024, 14:37
Сюжет
Обстрел
29 человек из приграничных населённых пунктов в Грайворонском округе вывезли в пункт временного размещения. В то же время в нескольких сёлах жители до сих пор остаются в укрытиях, сообщил Вячеслав Гладков.

После массированных обстрелов Грайворонского городского округа в белгородском приграничье 29 человек вывезли в пункт временного размещения. Большинство из них — с маленькими детьми или пожилые люди. Их покормили, когда обстановку успокоится, они смогут вернуться домой.

При этом в части населённых пунктов жители до сих пор остаются в укрытиях. Когда военные дадут разрешение, их вывезут в безопасное место.

В результате последнего обстрела округа 12 марта ранения получил охранник на сельхозпредприятии. Предыдущие обстрелы за день обошлись без пострадавших. Разрушения есть в Грайвороне, сёлах Гора-Подол, Замостье, Глотово, Дорогощь, Головчино, Козинка и Мокрая Орловка.

Утром округ обстреливали из чешской системы ракетного залпового огня «Вампир», а также тактическими ракетами «Точка-У». Также использовалась артиллерия и миномётный огонь.

Всё о событиях дня в Белгородской области вы можете узнать из специального сюжета Бел.Ру. Оперативная информация публикуется в нашем Telegram-канале.

Охранник сельхозпредприятия ранен в результате обстрела белгородского приграничья
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#Евгений Грицков#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Пункт временного размещения#Укрытия#Атака на Белгородскую область 12 марта#Грайворонское округа#Массированные обстрелы
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