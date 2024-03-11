Улица в Белгороде оказалась в пыли после работы коммунальной техники

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В Белгорблагоустройстве рассказали, почему рабочая машина «разбрасывала» поток пыли на улице Мичурина. Оказалось, это связано с поломкой.
Представители коммунального предприятия пояснили, что во время работы техники произошел сбой внутренней системы орошения. Таким образом, часть дорожного смета не задерживалась в бункере и проникала во внешнюю среду.
Проблему уже устранили, а плановая уборка улиц продолжились. В управлении принесли извинения горожанам за доставленные неудобства.
Напомним, ранее БГБ обратилось к белгородцам, использующим укрытия как туалеты. Отходы жизнедеятельности приходится убирать рабочим. Управление призывало горожан сообщать о таких нарушителях. Также в БГБ добавили, что спецбригады для уборки таких отходов у них нет.