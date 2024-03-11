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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Коммунальщики

Улица в Белгороде оказалась в пыли после работы коммунальной техники

11 марта 2024, 15:02
Фото: 1MI
Коммунальщики

В БГБ объяснили ситуацию с пылью на улице в Белгороде

Коммунальщики объяснили причины того, почему грузовик «разбрасывал» пыль на улице Мичурина. Оказалось, это связано с поломкой транспорта. Перед горожанами извинились за доставленные неудобства.

В Белгорблагоустройстве рассказали, почему рабочая машина «разбрасывала» поток пыли на улице Мичурина. Оказалось, это связано с поломкой.

Представители коммунального предприятия пояснили, что во время работы техники произошел сбой внутренней системы орошения. Таким образом, часть дорожного смета не задерживалась в бункере и проникала во внешнюю среду.

Проблему уже устранили, а плановая уборка улиц продолжились. В управлении принесли извинения горожанам за доставленные неудобства.

Напомним, ранее БГБ обратилось к белгородцам, использующим укрытия как туалеты. Отходы жизнедеятельности приходится убирать рабочим. Управление призывало горожан сообщать о таких нарушителях. Также в БГБ добавили, что спецбригады для уборки таких отходов у них нет.

Машина на Мичурина
Видео: Telegram-канал «Белгород — молния»
«Неприятно и стыдно»: БГБ обратилось к белгородцам, использующим укрытия как туалеты
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