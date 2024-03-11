Улица в Белгороде оказалась в пыли после работы коммунальной техники

Напомним, ранее БГБ обратилось к белгородцам, использующим укрытия как туалеты. Отходы жизнедеятельности приходится убирать рабочим. Управление призывало горожан сообщать о таких нарушителях. Также в БГБ добавили, что спецбригады для уборки таких отходов у них нет.