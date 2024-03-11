Ссора между мужчиной и его знакомой закончилась убийством прямо перед 8 марта

Сегодня стало известно об ещё одном убийстве в Корочанском районе. Между парой, проживающей вместе, также произошёл конфликт. Мужчина избил женщину и ударил её топором по голове. Затем он решил спрятать тело в огороде. В результате его приговорили к девяти годам лишения свободы, как сообщили в прокуратуре области.