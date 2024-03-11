Ссора между мужчиной и его знакомой закончилась убийством прямо перед 8 марта

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Как сообщили в СУ СК по Белгородской области, мужчина пришёл в гости к своей знакомой, проживающей в селе Жигайловка Корочанского района. В ходе встречи они вместе употребляли алкоголь. Вероятно, далее между ними завязалась ссора, из0за которой женщина получила от гостя множественные ножевые ранения. В грудь и шею. Корочанка скончалась на месте из-за нанесённых ран.
На данный момент в Новооскольском межрайонном следственном отделе проводится расследование уголовного дела в отношении подозреваемого. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — убийство.
Сегодня стало известно об ещё одном убийстве в Корочанском районе. Между парой, проживающей вместе, также произошёл конфликт. Мужчина избил женщину и ударил её топором по голове. Затем он решил спрятать тело в огороде. В результате его приговорили к девяти годам лишения свободы, как сообщили в прокуратуре области.