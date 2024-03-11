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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Убийство

Ссора между мужчиной и его знакомой закончилась убийством прямо перед 8 марта

11 марта 2024, 16:26
Фото: 1MI
Убийство

7 марта в Белгородской области мужчина убил свою знакомую во время ссоры

7 марта в Корочанском районе 69-летний мужчина зарезал женщину 47 лет. По версии следствия, это произошло после того, как между ними разгорелась словесная перепалка. Женщина погибла на месте, а мужчину заключили под стражу. В отношении корочанца возбудили уголовное дело обвинению в убийстве.

Как сообщили в СУ СК по Белгородской области, мужчина пришёл в гости к своей знакомой, проживающей в селе Жигайловка Корочанского района. В ходе встречи они вместе употребляли алкоголь. Вероятно, далее между ними завязалась ссора, из0за которой женщина получила от гостя множественные ножевые ранения. В грудь и шею. Корочанка скончалась на месте из-за нанесённых ран.

На данный момент в Новооскольском межрайонном следственном отделе проводится расследование уголовного дела в отношении подозреваемого. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — убийство.

Сегодня стало известно об ещё одном убийстве в Корочанском районе. Между парой, проживающей вместе, также произошёл конфликт. Мужчина избил женщину и ударил её топором по голове. Затем он решил спрятать тело в огороде. В результате его приговорили к девяти годам лишения свободы, как сообщили в прокуратуре области.

Белгородец убил свою возлюбленную топором и спрятал её труп на огороде
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#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Корочанский район#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
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