Полигон у дома и выхлопы в квартирах: белгородцы жалуются на местные автошколы

Как сообщила женщина, эта проблема не недавняя, а продолжается на протяжении нескольких лет. Белгородка рассказала «Белгород №1», что учебные авто мешают не только перемещению на личных авто жильцов дома, но и блокируют выезды и въезды во двор, а также создают опасные аварийные ситуации, что уже наблюдалось. К тому же, проживающие там люди беспокоятся и из-за того, что такой «полигон» может стать огромной проблемой во время ракетной опасности и при других ЧП.