Полигон у дома и выхлопы в квартирах: белгородцы жалуются на местные автошколы

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Как сообщила женщина, эта проблема не недавняя, а продолжается на протяжении нескольких лет. Белгородка рассказала «Белгород №1», что учебные авто мешают не только перемещению на личных авто жильцов дома, но и блокируют выезды и въезды во двор, а также создают опасные аварийные ситуации, что уже наблюдалось. К тому же, проживающие там люди беспокоятся и из-за того, что такой «полигон» может стать огромной проблемой во время ракетной опасности и при других ЧП.
После жалобы обратившейся женщины мэрия передала контроль ситуации в ГИБДД. Также белгородцам пообещали периодически проводить профилактические мероприятия. Однако, как сообщает СМИ, всё осталось так же, как и на 19 февраля.
Ранее немного другая проблема, касающаяся безопасности белгородцев при той же ракетной опасности, возникла из-за отсутствия на одной из остановок общественного транспорта какого-либо навеса и модульного укрытия.