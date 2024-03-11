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Парковка

Полигон у дома и выхлопы в квартирах: белгородцы жалуются на местные автошколы

11 марта 2024, 17:43
Фото: 1MI
Парковка
Как сообщает «Белгород №1», жители дома №6 по Садовой уже несколько лет страдают из-за того, что местные автошколы «учебный полигон» под окнами МКД. Одна из жительниц уже жаловалась губернатору на проблему. Однако выхлопы всё ещё попадают в дома, а выезды остаются заблокированы.

Как сообщила женщина, эта проблема не недавняя, а продолжается на протяжении нескольких лет. Белгородка рассказала «Белгород №1», что учебные авто мешают не только перемещению на личных авто жильцов дома, но и блокируют выезды и въезды во двор, а также создают опасные аварийные ситуации, что уже наблюдалось. К тому же, проживающие там люди беспокоятся и из-за того, что такой «полигон» может стать огромной проблемой во время ракетной опасности и при других ЧП.

После жалобы обратившейся женщины мэрия передала контроль ситуации в ГИБДД. Также белгородцам пообещали периодически проводить профилактические мероприятия. Однако, как сообщает СМИ, всё осталось так же, как и на 19 февраля.

Ранее немного другая проблема, касающаяся безопасности белгородцев при той же ракетной опасности, возникла из-за отсутствия на одной из остановок общественного транспорта какого-либо навеса и модульного укрытия.

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#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Полигон#Губернатор#Новости Белгорода#Блокировка#Мэрия#Перемещение#Жалобы#Белгород#Татьяна Лукащева#Автошколы#Ракетная опасность
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