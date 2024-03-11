Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Трудоустройство несовершеннолетних

Онлайн и очно: как несовершеннолетние белгородцы могут устроиться на подработку?

11 марта 2024, 15:32
Фото: 1MI
Трудоустройство несовершеннолетних

Белгородцам рассказали, как несовершеннолетние могут устроиться на подработку

На брифинге по вопросу трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учёбы время начальник департамента трудовых отношений министерства соцзащиты и труда Андрей Гаевой рассказал, как юные белгородцы могут трудоустроиться.

Так как подростки не имеют какой-либо профессиональной специализации и закреплённых трудовых навыков, работу специалистов им не предлагают в целях их собственной безопасности. Подходящие вакансии, которые могут подойти молодым белгородцам, работодатели размещают на портале «Работа России» при помощи центров занятости.

«Уже несколько лет система занятости Российской Федерации работает на единой цифровой платформе „Работа России“. Независимо от возраста ищущих и безработных, люди регистрируются на этом сайте. Там есть разделы, блоки, вакансии. Указывая место жительства, можно привязать поиски как раз к своему местонахождению. То же самое касается подростков. В образовательных учреждениях также есть наши коллеги, которые расскажут, что нужно сделать», — сообщил Андрей Гаевой.

Онлайн регистрация даёт возможность также отказаться от посещения центра занятости, т. к. всё можно сделать на сайте. Главное, обязательно указать, что это временное трудоустройство. Однако, считает Андрей Гаевой, большая результативность по трудоустройству происходит при прямом взаимодействии и живом общении.

В Белгороде многие подростки решают выйти на подработку, чтобы заработать деньги на свои личные нужды или помочь семье. На прошедшем брифинге, посвящённому данной теме, также рассказали, где и какая работа доступна для ребят.

Куда белгородские подростки могут пойти на подработку во внеурочное время и каникулы?
Узнать подробнее
Читайте также:
24 тысячи белгородских подростков получили зарплату за летнюю подработкуШкольников Белгорода зовут на летнюю подработкуБелгорблагоустройство зовёт на подработку школьников Белгорода
#Город#Общество#Белгородская область#Подростки#Трудоустройство#Вакансии#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Центры занятости
Подпишитесь
ВСУ ударили дроном-камикадзе по автомобилю в Белгородской области
Сегодня, 14:49
Цифры, которые вызывают уважение: автомобильная «номерология» по-белгородски
Сегодня, 13:05
Не всем повезло: больше 100 подвалов в Белгороде не могут быть укрытиями
Сегодня, 10:47
Хотели повторить весенний сценарий? Отряд ВСУ пытался прорваться на Белгородчину
Сегодня, 06:58
Тому — шесть, тому — два: как распределяли миллионы Сергиенко, Глазкрицкий и Гринякин
Сегодня, 08:55
Такси, ТРЦ и поезда: на что жаловались белгородцы из-за затяжной ракетной опасности?
Сегодня, 08:18