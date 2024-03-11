Онлайн и очно: как несовершеннолетние белгородцы могут устроиться на подработку?

Онлайн регистрация даёт возможность также отказаться от посещения центра занятости, т. к. всё можно сделать на сайте. Главное, обязательно указать, что это временное трудоустройство. Однако, считает Андрей Гаевой, большая результативность по трудоустройству происходит при прямом взаимодействии и живом общении.