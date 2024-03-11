Онлайн и очно: как несовершеннолетние белгородцы могут устроиться на подработку?

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Так как подростки не имеют какой-либо профессиональной специализации и закреплённых трудовых навыков, работу специалистов им не предлагают в целях их собственной безопасности. Подходящие вакансии, которые могут подойти молодым белгородцам, работодатели размещают на портале «Работа России» при помощи центров занятости.
«Уже несколько лет система занятости Российской Федерации работает на единой цифровой платформе „Работа России“. Независимо от возраста ищущих и безработных, люди регистрируются на этом сайте. Там есть разделы, блоки, вакансии. Указывая место жительства, можно привязать поиски как раз к своему местонахождению. То же самое касается подростков. В образовательных учреждениях также есть наши коллеги, которые расскажут, что нужно сделать», — сообщил Андрей Гаевой.
Онлайн регистрация даёт возможность также отказаться от посещения центра занятости, т. к. всё можно сделать на сайте. Главное, обязательно указать, что это временное трудоустройство. Однако, считает Андрей Гаевой, большая результативность по трудоустройству происходит при прямом взаимодействии и живом общении.
В Белгороде многие подростки решают выйти на подработку, чтобы заработать деньги на свои личные нужды или помочь семье. На прошедшем брифинге, посвящённому данной теме, также рассказали, где и какая работа доступна для ребят.