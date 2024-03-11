Не меньше МРОТ и выплаты: из чего складывается оплата труда белгородских подростков?

Так, в прошлом году — 4,5 тысячи рублей за месяц работы, в текущем подняли до 4833 рублей. На 2024 год из областного бюджета на это выделили более 67,5 миллиона рублей. Как рассказал Андрей Гаевой, заработная плата подростков не может быть меньше существующего МРОТа.