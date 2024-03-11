Не меньше МРОТ и выплаты: из чего складывается оплата труда белгородских подростков?

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Финансовая поддержка складывается из оплаты труда и материальной поддержки от министерства при господдержке, если работать подросток устроился благодаря центру занятости или порталу «Работа России». Такие выплаты равны сумме минимального пособия по безработице.
Так, в прошлом году — 4,5 тысячи рублей за месяц работы, в текущем подняли до 4833 рублей. На 2024 год из областного бюджета на это выделили более 67,5 миллиона рублей. Как рассказал Андрей Гаевой, заработная плата подростков не может быть меньше существующего МРОТа.
В прошлые два года трудоустроили по 45 тысяч несовершеннолетних. А в текущем году планируют поддерживать такой же количественный план. Также выделят ещё 17 тысяч мест. Это превысит показатели 2023 года.
С начала 2024 года поработать уже успели две тысячи белгородских подростков. В период весенних каникул планируется трудоустроить до трёх тысяч детей при наличии 8,4 тысячи открытых вакансий. Летний план трудоустройства — 23 тысячи.
С начала 2023 года 44 тысячи молодых жителей Белгорода нашли подработку в свободное от учёбы время. А во время осенних каникул ещё около 1000 школьников приняли решение найти временную работу.