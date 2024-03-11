Куда белгородские подростки могут пойти на подработку во внеурочное время и каникулы?

Организации, принимающие подростков каждый год, это, к примеру, Белгорблагоустройство, различные управляющие компании, МУП «Чистый город» и многие другие, ставшие постоянными партнёрами в программе по трудоустройству молодёжи. На увеличение числа заинтересованных в работе подростков влияет полученный опыт и коммуникация с теми, кто уже работал. Так, организации, о которых те говорят, становятся желаемым местом работы. Из-за этого даже возникает и конкуренция.