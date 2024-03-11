Куда белгородские подростки могут пойти на подработку во внеурочное время и каникулы?

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Министерства соцзащиты и труда, образования и содействия молодёжи принимают участие в трудоустройстве несовершеннолетних. Виды занятости, которые могут предложить несовершеннолетним организации Белгорода, складываются из работы по наведению порядка, благоустройству, работы в архивах, в качестве курьера, упаковщика и предложение посильной работы на крупных предприятиях и т. п. Первые два направления пользуются большей популярностью среди белгородцев 14-18 лет.
Организации, принимающие подростков каждый год, это, к примеру, Белгорблагоустройство, различные управляющие компании, МУП «Чистый город» и многие другие, ставшие постоянными партнёрами в программе по трудоустройству молодёжи. На увеличение числа заинтересованных в работе подростков влияет полученный опыт и коммуникация с теми, кто уже работал. Так, организации, о которых те говорят, становятся желаемым местом работы. Из-за этого даже возникает и конкуренция.
К тому же, на предложение влияет сезонность. К примеру, в период осени и лета делается акцент на помощь в сельскохозяйственной сфере. Это и сбор урожая, и уход за с/х культурами.
По мнению, начальника регионального департамента трудовых отношений министерства соцзащиты и труда Андрея Гаевого, термин «занятость» подразумевает не только трудовую деятельность, но и волонтёрскую и общественную деятельность.
Ранее белгородцам уже рассказывали, что подросткам обычно предлагались работы, связанные с уборкой офисов и производственных помещений, а также благоустройством и озеленением. Однако в феврале ребят пообещали устроить на 1,5 тысячи рабочих мест в реальном секторе экономики. Это подработка в учебных, профессиональных, культурных и спортивных организациях. Однако есть и компании, которые готовы принимать молодых людей.