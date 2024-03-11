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Published Сегодня, 14:40

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Трудоустройство несовершеннолетних

Куда белгородские подростки могут пойти на подработку во внеурочное время и каникулы?

11 марта 2024, 14:40
Фото: 1MI
Трудоустройство несовершеннолетних

Белгородским подросткам предлагают подработку на каникулах и во внеурочное время

Близятся весенние каникулы, а после — уже летние. Многие белгородские подростки в это время отправляются на подработку, чтобы накопить деньги на карманные расходы, цели и помощь семье. Где и на какую работу примут ребят, рассказал начальник регионального департамента трудовых отношений.
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Работа

Министерства соцзащиты и труда, образования и содействия молодёжи принимают участие в трудоустройстве несовершеннолетних. Виды занятости, которые могут предложить несовершеннолетним организации Белгорода, складываются из работы по наведению порядка, благоустройству, работы в архивах, в качестве курьера, упаковщика и предложение посильной работы на крупных предприятиях и т. п. Первые два направления пользуются большей популярностью среди белгородцев 14-18 лет.

Организации, принимающие подростков каждый год, это, к примеру, Белгорблагоустройство, различные управляющие компании, МУП «Чистый город» и многие другие, ставшие постоянными партнёрами в программе по трудоустройству молодёжи. На увеличение числа заинтересованных в работе подростков влияет полученный опыт и коммуникация с теми, кто уже работал. Так, организации, о которых те говорят, становятся желаемым местом работы. Из-за этого даже возникает и конкуренция.

К тому же, на предложение влияет сезонность. К примеру, в период осени и лета делается акцент на помощь в сельскохозяйственной сфере. Это и сбор урожая, и уход за с/х культурами.

По мнению, начальника регионального департамента трудовых отношений министерства соцзащиты и труда Андрея Гаевого, термин «занятость» подразумевает не только трудовую деятельность, но и волонтёрскую и общественную деятельность.

Ранее белгородцам уже рассказывали, что подросткам обычно предлагались работы, связанные с уборкой офисов и производственных помещений, а также благоустройством и озеленением. Однако в феврале ребят пообещали устроить на 1,5 тысячи рабочих мест в реальном секторе экономики. Это подработка в учебных, профессиональных, культурных и спортивных организациях. Однако есть и компании, которые готовы принимать молодых людей.

Для белгородских подростков подготовили работу на каникулы
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