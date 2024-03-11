Более 200 тысяч белгородцев прошли обучение по оказанию первой помощи

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Министр здравоохранения Белгородской области сообщил, что с начала 2024 года обучение по оказанию первой помощи прошли 96 279 белгородцев. Так, за март текущего года обучилось 6665 человек. К тому же, начиная с прошлого года, общая численность белгородцев, прошедших курс по оказанию доврачебной помощи, составила более 200 тысяч человек.
Обучение проходит на 30 площадках. Еженедельно его получают до 10 тысяч белгородцев. 1038 белгородцев стали инструкторами на своих предприятиях. Это 82% от заявленных. Работники получили необходимые удостоверения, а результаты и фотоотчёт тренировок по оказанию первой помощи их подопечных отправляются в медицину катастроф.
Напомним, что сейчас бесплатное обучение помощи пострадавшим при обстрелах набирает популярность у жителей Белгородской области. Также предложили обучить родителей школьников.