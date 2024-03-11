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Доврачебная помощь

Более 200 тысяч белгородцев прошли обучение по оказанию первой помощи

11 марта 2024, 07:09
Фото: 1MI
Доврачебная помощь
Более 96 тысяч белгородцев прошли обучение по оказанию первой помощи с начала 2024 года. Еженедельно его получают 10 тысяч человек, а более 200 тысяч человек уже прошли этот курс с прошлого года. Об этом сообщил Андрей Иконников на оперсовещании правительства Белгородской области.

Министр здравоохранения Белгородской области сообщил, что с начала 2024 года обучение по оказанию первой помощи прошли 96 279 белгородцев. Так, за март текущего года обучилось 6665 человек. К тому же, начиная с прошлого года, общая численность белгородцев, прошедших курс по оказанию доврачебной помощи, составила более 200 тысяч человек.

Обучение проходит на 30 площадках. Еженедельно его получают до 10 тысяч белгородцев. 1038 белгородцев стали инструкторами на своих предприятиях. Это 82% от заявленных. Работники получили необходимые удостоверения, а результаты и фотоотчёт тренировок по оказанию первой помощи их подопечных отправляются в медицину катастроф.

Напомним, что сейчас бесплатное обучение помощи пострадавшим при обстрелах набирает популярность у жителей Белгородской области. Также предложили обучить родителей школьников.

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