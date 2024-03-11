Более 200 тысяч белгородцев прошли обучение по оказанию первой помощи

Более 96 тысяч белгородцев прошли обучение по оказанию первой помощи с начала 2024 года. Еженедельно его получают 10 тысяч человек, а более 200 тысяч человек уже прошли этот курс с прошлого года. Об этом сообщил Андрей Иконников на оперсовещании правительства Белгородской области.

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