«Агро-Белогорье»: правила проведения собраний участников не менялись

В «Агро-Белогорье» прокомментировали ситуацию с проведением собрания участников

Представители «Русагро» инициировали проведение собрания участников ГК «Агро-Белогорье», куда сами не явились. Свою позицию они ранее озвучили Бел.Ру. Мы также направили официальный запрос в «Агро-Белогорье», чтобы узнать, изменялись ли правила проведения собрания.