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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

В «Агро-Белогорье» прокомментировали ситуацию с проведением собрания участников

«Агро-Белогорье»: правила проведения собраний участников не менялись

11 марта 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney

В «Агро-Белогорье» прокомментировали ситуацию с проведением собрания участников

Представители «Русагро» инициировали проведение собрания участников ГК «Агро-Белогорье», куда сами не явились. Свою позицию они ранее озвучили Бел.Ру. Мы также направили официальный запрос в «Агро-Белогорье», чтобы узнать, изменялись ли правила проведения собрания.
Сюжет
Суд

Представители «Русагро» не явились на собрание, которое сами предложили провести. Один из вопросов, который должны были рассмотреть, снятие Ларисы Ковалёвой с поста генерального директора «Агро-Белогорья».

Ранее в «Русагро» Бел.Ру сообщили, что со стороны Ковалёвой якобы были допущены нарушения правил проведения собрания участников «Агро-Белогорья». В итоге «Русагро» обратилось с новым иском в суд для их устранения.

Чтобы выяснить, были ли нарушения, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в «Агро-Белогорье». В компании нам ответили, что изменения в правила проведения собрания участников не вносились.

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