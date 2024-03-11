«Агро-Белогорье»: правила проведения собраний участников не менялись

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Представители «Русагро» не явились на собрание, которое сами предложили провести. Один из вопросов, который должны были рассмотреть, снятие Ларисы Ковалёвой с поста генерального директора «Агро-Белогорья».
Ранее в «Русагро» Бел.Ру сообщили, что со стороны Ковалёвой якобы были допущены нарушения правил проведения собрания участников «Агро-Белогорья». В итоге «Русагро» обратилось с новым иском в суд для их устранения.
Чтобы выяснить, были ли нарушения, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в «Агро-Белогорье». В компании нам ответили, что изменения в правила проведения собрания участников не вносились.