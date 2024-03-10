ВСУ 72 раза за сутки обстреляли приграничный белгородский хутор

Козинку в Грайворонском округе трижды обстреляли из миномёта. Десять снарядов упали на окраину села Заречье-Второе. В Безымено сбросили взрывчатку на жилой дом. Четыре прилёта из миномёта — по селу Пороз. В Дроновке четыре дрона-камикадзе атаковали объект связи. У Грайворона сбили беспилотник самолётного типа. Пострадавших нигде не было.