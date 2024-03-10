ВСУ 72 раза за сутки обстреляли приграничный белгородский хутор

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Страшнее всего 9 марта было в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. По населённому пункту 72 раза выстрелили из гранатомёта. Пострадавших не было, повреждения получили два жилых дома и автомобиль.
Целью для миномётной атаки стало и село Щетиновка в Белгородском районе, которое обстреляли восемь раз. Над Разумным сбили беспилотник самолётного типа.
Село Новопетровка в Валуйском городском округе атаковали дроном-камикадзе. Последствий не было.
Козинку в Грайворонском округе трижды обстреляли из миномёта. Десять снарядов упали на окраину села Заречье-Второе. В Безымено сбросили взрывчатку на жилой дом. Четыре прилёта из миномёта — по селу Пороз. В Дроновке четыре дрона-камикадзе атаковали объект связи. У Грайворона сбили беспилотник самолётного типа. Пострадавших нигде не было.
Десять прилётов насчитали по селу Староселье в Краснояружском районе. У самой Красной Яруги ПВО сбила БПЛА самолётного типа.
Ещё по одному беспилотнику уничтожили над сёлами Гостищево и Озерово в Яковлевском городском округе. Также обошлось без пострадавших.
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