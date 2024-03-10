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Правительство РФ выделило деньги на дооснащение белгородских медучреждений

Областная больница и поликлиника Белгорода получат деньги на дооснащение

10 марта 2024, 08:48
Фото: 1MI

Правительство РФ выделило деньги на дооснащение белгородских медучреждений

Финансирование направят в областную больницу Святителя Иоасафа и городскую поликлинику Белгорода, следует из распоряжения Михаила Мишустина на сайте правительства РФ.

Белгородской области выделят дополнительное федеральное финансирование на покупку оборудования для двух учреждений медицины. Деньги пойдут на дооснащение Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа и городской поликлиники Белгорода.

В планах указаны закупка аппарата МРТ, ангиографического комплекса и набора инструментов для хирургической и оториноларингологической диагностики, в том числе лазерного аппарата для операций в отоларингологии.

Дополнительное оборудование должно улучшить доступность медицинской помощи и обследований для жителей приграничного региона, в том числе и высокотехнологической медицинской помощи. Деньги поступят из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

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#Евгений Грицков#Медицина#Здравоохранение#Областная больница#Финансирование#Поликлиника#Оборудование#Белгород#Михаил мишустин#Дооснащение#Аппарат МРТ#Ангиографический комплекс#Хирургическая диагностика#Оториноларингологическая диагностика#Лазерный аппарат#Высокотехнологическая медицина
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