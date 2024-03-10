Областная больница и поликлиника Белгорода получат деньги на дооснащение

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Белгородской области выделят дополнительное федеральное финансирование на покупку оборудования для двух учреждений медицины. Деньги пойдут на дооснащение Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа и городской поликлиники Белгорода.
В планах указаны закупка аппарата МРТ, ангиографического комплекса и набора инструментов для хирургической и оториноларингологической диагностики, в том числе лазерного аппарата для операций в отоларингологии.
Дополнительное оборудование должно улучшить доступность медицинской помощи и обследований для жителей приграничного региона, в том числе и высокотехнологической медицинской помощи. Деньги поступят из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».