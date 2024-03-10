Минус 8? Вы серьёзно?! Синоптики снова отложили настоящую весну

Ночь с воскресенья на понедельник снова напомнит жителям Белгорода об ушедшей зиме. Температура воздуха опустится до восьми градусов ниже нуля. Да и днём понедельника будет максимум ноль градусов. Правда, осадков и сильного ветра не ожидается. А вот самой ночью возможно немножко снега с дождём, по прогнозу — до 0,6 мм.