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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Белгородской области сохранится минусовая температура по ночам

Минус 8? Вы серьёзно?! Синоптики снова отложили настоящую весну

10 марта 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области сохранится минусовая температура по ночам

В ночь на понедельник в Белгороде ожидается до восьми градусов мороза. В целом неделя Масленицы не порадует белгородцев погодой.
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Погода

Ночь с воскресенья на понедельник снова напомнит жителям Белгорода об ушедшей зиме. Температура воздуха опустится до восьми градусов ниже нуля. Да и днём понедельника будет максимум ноль градусов. Правда, осадков и сильного ветра не ожидается. А вот самой ночью возможно немножко снега с дождём, по прогнозу — до 0,6 мм.

К ночи вторника в областном центре похолодает до -5, а сам вторник подарит преодоление планки в плюс три градуса. Но будет облачно.

В стабильно более холодном Старом Осколе и вовсе похолодает до минус 11 градусов и уже вечером воскресенья немного поснежит. Дальше будет чуть теплее, но стабильного, пусть и минимального, плюса старооскольцам придётся ждать минимум до среды.

В Новом Осколе температура ночью и в понедельник будет примерно белгородская, но осадков в воскресенье — чуть больше старооскольских. В Валуйках — минус семь ночью и до нуля днём. Но к среде обещают +4.

В целом же март по прогнозу Гидрометцентра на месяц будет и по температурам, и по осадкам — в пределах многолетней нормы.

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#Евгений Грицков#Погода#Температура#Синоптики#Весна#Мороз#Белгород#Понедельник
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