Минус 8? Вы серьёзно?! Синоптики снова отложили настоящую весну

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Ночь с воскресенья на понедельник снова напомнит жителям Белгорода об ушедшей зиме. Температура воздуха опустится до восьми градусов ниже нуля. Да и днём понедельника будет максимум ноль градусов. Правда, осадков и сильного ветра не ожидается. А вот самой ночью возможно немножко снега с дождём, по прогнозу — до 0,6 мм.
К ночи вторника в областном центре похолодает до -5, а сам вторник подарит преодоление планки в плюс три градуса. Но будет облачно.
В стабильно более холодном Старом Осколе и вовсе похолодает до минус 11 градусов и уже вечером воскресенья немного поснежит. Дальше будет чуть теплее, но стабильного, пусть и минимального, плюса старооскольцам придётся ждать минимум до среды.
В Новом Осколе температура ночью и в понедельник будет примерно белгородская, но осадков в воскресенье — чуть больше старооскольских. В Валуйках — минус семь ночью и до нуля днём. Но к среде обещают +4.
В целом же март по прогнозу Гидрометцентра на месяц будет и по температурам, и по осадкам — в пределах многолетней нормы.