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Posted 8 марта 2024, 08:22

Published 8 марта 2024, 08:22

Modified 8 марта 2024, 10:41

Updated 8 марта 2024, 10:41

В Белгороде объявили ракетную опасность

Женский праздник в Белгороде омрачила ракетная опасность

8 марта 2024, 08:22
Фото: Bel.ru.

В Белгороде объявили ракетную опасность

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Новости Белгорода
Над городом воют сирены. Белгородцам настойчиво рекомендуют уйти в укрытия.

Праздник 8 Марта в Белгороде омрачила ракетная опасность. В городе после 11:00 завыла сирена. Ракетную опасность также объявили в Белгородском районе.

О том, подтвердилась ли угроза, пока ничего не известно.

Дополнение: отбой ракетной опасности объявили в 13:30.

Ракетную опасность в Белгороде объявляли и 7 марта. Спустя время губернатор сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе Наумовку в Белгородском районе. Пострадал мужчина. Раненый мирный житель остаётся в больнице.

Кроме того, в результате обстрела накануне пострадал ещё один мужчина — в Козинке Грайворонского горокруга. От госпитализации он отказался.

Ракетную опасность на три минуты объявили в Белгороде в предпраздничный день
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#СВО#Ракетная опасность
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