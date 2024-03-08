Что делать, если опоздал на поезд из-за ракетной опасности? Отвечает минтранс

Posted 8 марта 2024, 11:28
Published 8 марта 2024, 11:28
Modified 8 марта 2024, 11:30
Updated 8 марта 2024, 11:30
В Белгороде после событий 30 декабря не раз объявляли ракетную опасность. На время её действия горожанам настойчиво рекомендуют оставаться в укрытиях. Известно, что автобусы, пока ракетная опасность актуальна, не курсируют — водители ждут отбоя. А что с поездами?
На этот вопрос ответил министр транспорта региона Сергей Евтушенко. По его словам, при объявлении ракетной опасности поезд задерживается по отправлению. Пассажиров должны отправить в укрытие — на цокольный этаж здания ж/д вокзала. Поезд отправится в путь только после отбоя ракетной опасности.
А что делать, если опоздал на свой рейс, пока пережидал ракетную опасность?
В случае опоздания на поезд следует обратиться к дежурному по вокзалу, чтобы получить справку о причинах задержки для сдачи билета.
Сергей Евтушенко
Чтобы опоздания не было, глава областного минтранса порекомендовал белгородцам приезжать на вокзал заранее.
Ранее в Белгороде определили порядок действий водителей автобусов при ракетной опасности. Им необходимо при получении сигнала остановиться у ближайшей остановки и выпустить пассажиров, чтобы те проследовали в укрытия. После отбоя ракетной опасности плату с тех же пассажиров, которые продолжают поездку, брать не должны.
Однако иногда у белгородцев возникают вопросы. Так, одна горожанка пожаловалась, что водитель автобуса во время ракетной опасности не остановился, а, наоборот, ускорился. В другом случае людей высадили по сигналу на не укреплённой остановке, в результате люди остались, по их словам, «в чистом поле».