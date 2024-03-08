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Posted 8 марта 2024, 11:28

Published 8 марта 2024, 11:28

Modified 8 марта 2024, 11:30

Updated 8 марта 2024, 11:30

Поезд

Что делать, если опоздал на поезд из-за ракетной опасности? Отвечает минтранс

8 марта 2024, 11:28
Фото: 1MI. Поезд

Белгородский минтранс объяснил, как работают поезда при ракетной опасности

Сюжет
Новости Белгорода
Во время ракетной опасности автобусы не курсируют: водители ждут, когда объявят отбой. А что насчёт поездов? И что нужно делать, если опоздал на поезд, пока пережидал угрозу? На эти вопросы ответил министр транспорта региона Сергей Евтушенко.

В Белгороде после событий 30 декабря не раз объявляли ракетную опасность. На время её действия горожанам настойчиво рекомендуют оставаться в укрытиях. Известно, что автобусы, пока ракетная опасность актуальна, не курсируют — водители ждут отбоя. А что с поездами?

На этот вопрос ответил министр транспорта региона Сергей Евтушенко. По его словам, при объявлении ракетной опасности поезд задерживается по отправлению. Пассажиров должны отправить в укрытие — на цокольный этаж здания ж/д вокзала. Поезд отправится в путь только после отбоя ракетной опасности.

А что делать, если опоздал на свой рейс, пока пережидал ракетную опасность?

В случае опоздания на поезд следует обратиться к дежурному по вокзалу, чтобы получить справку о причинах задержки для сдачи билета.
Сергей Евтушенко

Чтобы опоздания не было, глава областного минтранса порекомендовал белгородцам приезжать на вокзал заранее.

Ранее в Белгороде определили порядок действий водителей автобусов при ракетной опасности. Им необходимо при получении сигнала остановиться у ближайшей остановки и выпустить пассажиров, чтобы те проследовали в укрытия. После отбоя ракетной опасности плату с тех же пассажиров, которые продолжают поездку, брать не должны.

Однако иногда у белгородцев возникают вопросы. Так, одна горожанка пожаловалась, что водитель автобуса во время ракетной опасности не остановился, а, наоборот, ускорился. В другом случае людей высадили по сигналу на не укреплённой остановке, в результате люди остались, по их словам, «в чистом поле».

Нужно ли ещё раз платить за проезд, если высадили во время ракетной опасности?
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