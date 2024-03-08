Что делать, если опоздал на поезд из-за ракетной опасности? Отвечает минтранс

Однако иногда у белгородцев возникают вопросы. Так, одна горожанка пожаловалась, что водитель автобуса во время ракетной опасности не остановился, а, наоборот, ускорился. В другом случае людей высадили по сигналу на не укреплённой остановке, в результате люди остались, по их словам, «в чистом поле».