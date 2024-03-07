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В спортивную программу ПМЭФ-2024 внесена регата имени Игоря Ченцова

В спортивную программу ПМЭФ-2024 внесена регата имени Игоря Ченцова

7 марта 2024, 09:48
Фото: Елена Разина
Регата имени председателя президиума, первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова включена в спортивную программу Петербургского международного экономического форума. Старт регаты назначен на 30 мая.

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что турниры в честь заслуженных спортсменов — важный инструмент укрепления традиций в спорте. Примеры уже есть — Гран-при «Иван Ярыгин», который открывает новых талантливых спортсменов, пишет 56orb.ru.

Кобяков пожелал, чтобы регата имени Ченцова помогла вывести парусный спорт на новый, в том числе международный, уровень.

Регата имени Игоря Ченцова откроет сезон международного парусного турнира Tenzor International Cup, который будет посвящен памяти выдающихся людей в парусном спорте.

Глава Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев отметил, что турнир является крупнейшим соревнованием в национальном классе MX700. Он собирает большое количество профессиональных яхтсменов. В текущем году пройдут 4 этапа турнира — в основных локациях яхт-клуба Tenzor Sailing Club в подмосковном Пестово и в Сочи.

Поддержку проекту оказывают Всероссийская федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс и Центр спортивной подготовки сборных команд России. Официальный информационный партнёр — медиахолдинг 1MI.

#Общество
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