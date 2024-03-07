В спортивную программу ПМЭФ-2024 внесена регата имени Игоря Ченцова

Глава Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев отметил, что турнир является крупнейшим соревнованием в национальном классе MX700. Он собирает большое количество профессиональных яхтсменов. В текущем году пройдут 4 этапа турнира — в основных локациях яхт-клуба Tenzor Sailing Club в подмосковном Пестово и в Сочи.