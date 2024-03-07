В пяти аптеках Белгорода нашли запрещённый препарат для прерывания беременности

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В пяти аптеках Белгорода прокуратура совместно со специалистами Росздравнадзора нашла нарушения в порядке оборота лекарственных препаратов. В аптеках продавали препараты для прерывания беременности.
Однако продавать эти препараты аптеки не могут. Согласно законодательству, приобрести средства можно только в медицинских акушерско-гинекологических учреждениях, относящихся к государственной системе здравоохранения. Также препараты доступны в учреждениях муниципальной и частной собственности, которые имеют необходимую лицензию.
В отношении должностных лиц завели дела об административном правонарушении. Руководителям аптек внесли представления.
Аналогичное нарушение зафиксировали неделей ранее в двух аптеках Валуйского горокруга. Аптеки также продавали препараты для прерывания беременности.