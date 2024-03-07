В пяти аптеках Белгорода нашли запрещённый препарат для прерывания беременности

Однако продавать эти препараты аптеки не могут. Согласно законодательству, приобрести средства можно только в медицинских акушерско-гинекологических учреждениях, относящихся к государственной системе здравоохранения. Также препараты доступны в учреждениях муниципальной и частной собственности, которые имеют необходимую лицензию.