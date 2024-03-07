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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Аптека

В пяти аптеках Белгорода нашли запрещённый препарат для прерывания беременности

7 марта 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney
Аптека
Руководителям аптек внесли представления. В отношении ответственных должностных лиц завели дела об административном правонарушении, сообщает прокуратура Белгородской области.

В пяти аптеках Белгорода прокуратура совместно со специалистами Росздравнадзора нашла нарушения в порядке оборота лекарственных препаратов. В аптеках продавали препараты для прерывания беременности.

Однако продавать эти препараты аптеки не могут. Согласно законодательству, приобрести средства можно только в медицинских акушерско-гинекологических учреждениях, относящихся к государственной системе здравоохранения. Также препараты доступны в учреждениях муниципальной и частной собственности, которые имеют необходимую лицензию.

В отношении должностных лиц завели дела об административном правонарушении. Руководителям аптек внесли представления.

Аналогичное нарушение зафиксировали неделей ранее в двух аптеках Валуйского горокруга. Аптеки также продавали препараты для прерывания беременности.

Белгородские частные аптеки поймали на продаже препаратов для прерывания беременности
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#Общество#Нарушения#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Аптеки#Беременность
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