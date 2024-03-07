В праздничные дни марта автобусы в Белгороде будут ездить реже

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
С 8 по 10 марта общественный транспорт в Белгороде и Белгородском районе будет ездить по другому расписанию. Изменения связаны с празднованием Международного женского дня.
Так, 8 и 10 марта автобусы будут ездить по расписанию воскресенья, а 9 марта, в субботу, — по обычному субботнему расписанию.
Подробную информацию о расписании и маршрутах автобусов можно посмотреть на официальном сайте Организатора пассажирских перевозок.
Напомним, что в праздничные дни марта из Белгорода в Москву отправится больше поездов. Так, в обе стороны белгородцам выделили два дополнительных поезда. Они отправятся в столицу 7 и 11 марта.