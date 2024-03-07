Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Автобус

В праздничные дни марта автобусы в Белгороде будут ездить реже

7 марта 2024, 06:47
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде изменится расписание автобусов из-за 8 Марта

В предстоящие выходные дни автобусы будут курсировать по другому расписанию из-за празднования Международного женского дня. Так, 8 марта автобусы поедут по расписанию воскресенья, предупредил региональный Организатор пассажирских перевозок.
Сюжет
Автобус

С 8 по 10 марта общественный транспорт в Белгороде и Белгородском районе будет ездить по другому расписанию. Изменения связаны с празднованием Международного женского дня.

Так, 8 и 10 марта автобусы будут ездить по расписанию воскресенья, а 9 марта, в субботу, — по обычному субботнему расписанию.

Подробную информацию о расписании и маршрутах автобусов можно посмотреть на официальном сайте Организатора пассажирских перевозок.

Напомним, что в праздничные дни марта из Белгорода в Москву отправится больше поездов. Так, в обе стороны белгородцам выделили два дополнительных поезда. Они отправятся в столицу 7 и 11 марта.

Подарок на праздники: в феврале и марте в Москву из Белгорода отправят больше поездов
Узнать подробнее
Читайте также:
«Водитель высадил в чистом поле»: пассажиры автобусов — о ракетной опасностиВ Белгороде воют сирены: автобусы встали, жители прячутся в укрытиях«Подруги были в шоке»: как белгородка стала водителем автобуса
#Город#Белгородская область#Белгородский район#Автобус#8 марта#Новости Белгорода#Белгород#Расписание автобусов#Александра Склярова
Подпишитесь
Жалоб стало больше: где белгородцы не услышали сирену?
Сегодня, 06:40
Авто стоят в пробке, прятаться негде: белгородцы просят об укрытии в ещё одном месте
Сегодня, 07:15
С не отремонтировавшего больницу подрядчика УКС хочет взыскать 900 тысяч рублей
Сегодня, 07:35
Прокуратура заинтересовалась чиновниками Госжилнадзора после жалобы белгородцев
Сегодня, 08:02
Хипстер, Ватсон и четыре котика Зотова: какие животные есть у известных белгородцев
Сегодня, 05:30