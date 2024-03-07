В Международный женский день платные парковки в Белгороде станут бесплатными

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Белгороде 8 марта платные парковки будут бесплатными. В честь Международного женского дня в бесплатном режиме будут работать парковки вдоль улично-дорожной сети. Что касается плоскостных парковок, то они продолжат работать в штатном режиме.
Стоит отметить, что в праздничные дни изменится также работа общественного транспорта. 8 и 10 марта автобусы будут ходить по расписанию воскресенья.
Ранее редакция Бел.Ру составила топ необычных и оригинальных подарков к 8 Марта.