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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:17

Парковка

В Международный женский день платные парковки в Белгороде станут бесплатными

7 марта 2024, 11:17
Фото: 1MI
Парковка

Платные парковки в Белгороде один день будут бесплатными

Бесплатно можно будет припарковать авто вдоль улично-дорожной сети. Плоскостные парковки продолжать работать в прежнем режиме, сообщает правительство Белгородской области.

В Белгороде 8 марта платные парковки будут бесплатными. В честь Международного женского дня в бесплатном режиме будут работать парковки вдоль улично-дорожной сети. Что касается плоскостных парковок, то они продолжат работать в штатном режиме.

Стоит отметить, что в праздничные дни изменится также работа общественного транспорта. 8 и 10 марта автобусы будут ходить по расписанию воскресенья.

Ранее редакция Бел.Ру составила топ необычных и оригинальных подарков к 8 Марта.

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#Город#8 марта#Новости Белгорода#Парковки#Белгород#Алина Харина
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