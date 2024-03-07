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Бойцы Росгвардии оригинально поздравили школьниц в Белгороде с 8 Марта

Росгвардейцы с розовыми шариками и мягкими игрушками приехали на БТР в школу

7 марта 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney

Бойцы Росгвардии оригинально поздравили школьниц в Белгороде с 8 Марта

Девочки-подростки написали письма и нарисовали рисунки с пожеланиями добра и мира для военнослужащих. Росгвардейцы решили отблагодарить детей за трогательные слова. Подробности рассказали в региональном управлении Росгвардии.

В Белгороде бойцы Росгвардии поздравили с 8 Марта школьниц, которые писали письма в поддержку военнослужащих — участников СВО. В канун Международного женского дня росгвардейцы приехали к девочкам в школу.

Бойцы, которые охраняют границу, по полевой почте получили письма с пожеланиями добра и мира от двух белгородских школьниц. 13-летние девочки, как оказалось, учатся в школе № 16 в областном центре. Военнослужащие ведомства решили отблагодарить детей за поддержку и поздравить их с наступающим праздником.

Росгвардейцы приехали в школу на БТР с подарками. В торжественной обстановке бойцы поздравили девочек и учителей с 8 Марта. Школьницам, написавшим письма, вручили мягкие игрушки.

В ответ ученики подарили росгвардейцам талисманы со сладостям, подготовили концерт и видеоролик. После обмена подарками бойцы фотографировались с детьми и разрешили им залезть в бронетранспортёр.

Ранее белгородские сотрудники ГИБДД поздравляли белгородок на дорогах с наступающими праздниками. Жительница Старого Оскола получила букет мимоз — девушка на месте успешно смогла сдать теорию ПДД.

Росгвардейцы поздравили белгородских школьницРосгвардейцы поздравили белгородских школьниц
Росгвардейцы поздравили белгородских школьницРосгвардейцы поздравили белгородских школьниц
Росгвардейцы поздравили белгородских школьниц
Фото: управление Росгвардии по Белгородской области
Белгородка получила огромный букет мимоз, выполнив просьбу сотрудников ГИБДД
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