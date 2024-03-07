Росгвардейцы с розовыми шариками и мягкими игрушками приехали на БТР в школу

Бойцы, которые охраняют границу, по полевой почте получили письма с пожеланиями добра и мира от двух белгородских школьниц. 13-летние девочки, как оказалось, учатся в школе № 16 в областном центре. Военнослужащие ведомства решили отблагодарить детей за поддержку и поздравить их с наступающим праздником.