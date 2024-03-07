Пуховики, куртки и дублёнки: в Белгороде проходит выставка-ярмарка верхней одежды

Из мужских фасонов также популярны куртки норвежского производства. Наполнитель — пух серой утки, который считается одним из самых тёплых. Внешний материал — мембрана, который защищает от промокания. Есть также модификации на современном утеплителе — биопух Dupont Sorona. Такой наполнитель не скатывается, не выбивается из курток и к тому же он гипоаллергенный.