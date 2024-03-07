Пуховики, куртки и дублёнки: в Белгороде проходит выставка-ярмарка верхней одежды

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Выставка-ярмарка, на которой можно приобрести разнообразную верхнюю одежду для мужчин и женщин, работает в ТРЦ «РИО»: пр. Б. Хмельницкого, 164, первый этаж, предкассовая зона магазина «Ашан». Она продлится до 10 марта. В чём её особенность?
За последние несколько лет большое количество зарубежных магазинов закрылись. К примеру, только в Санкт-Петербурге и Москве больше не работают более 700 точек верхней одежды. Из-за санкций большинство брендов не смогли вывезти товар. Питерская компания ORSO Group выкупила остатки ассортимента и распродаёт его в треть цены.
Белгородцы могут сэкономить на верхней одежде в два-три раза. Подобрать себе верхнюю одежду может каждый — женский размерный ряд начинается от 38 до 66 размера, мужской — от 46 по 68.
Геннадий Коршунов, менеджер компании ORSO Group
На выставке представлены свыше 200 моделей верхней одежды: ветровки, кожаные куртки, пуховики, аляски, дублёнки, шубы и парки. Изделия предназначены для температуры от 0 градусов и выдерживают суровые холода — до 50 градусов мороза.
В ассортименте — верхняя одежда различных производителей из стран Скандинавии (Норвегия, Финляндия), Турции и Германии. Есть как зимние эксклюзивные модели, так и демисезонные варианты. К примеру, у жителей областного центра популярностью пользуются жакеты классического кроя с выделкой из ягнёнка.
«Мы наткнулись на выставку в торговом центре. Консультанты помогли нам разобраться во всех деталях. Каждая вещь на выставке по-своему прекрасна и безупречна. Качество товаров нас впечатлило, что мы не смогли устоять и приобрели для меня жакет и для моей дочери стильную куртку», — рассказала белгородка Елена.
Стоит отметить, что такая кожа носится порядка 6-7 лет без ремонта и реставрации.
Если человек попал под дождь, то на жакете не останется пятен, поскольку он обработан маслами. Подклад — дышащий. Материал — вискоза. Эти модели хорошо садятся по фигуре. Их можно носить с брюками и юбками.
Геннадий Коршунов, менеджер компании ORSO Group
Среди популярных фасонов — оверсайз. К примеру, куртки немецкого производства широкого покроя из лайковой кожи с дышащим подкладом и глубоким капюшоном. Актуальны среди белгородок и классические дублёнки и шубы из натурального меха, которые элегантно смотрятся на фигуре.
«Купила себе шубу. Сидит хорошо. Хорошо пошита, фурнитура качественная. Красивый капюшон, который можно по-разному уложить. Цвет не мрачный, хорошо идёт к лицу», — поделилась впечатлениями о покупке Маргарита.
Из классических вариантов на выставке представлена шуба из скандинавской норки с длинным волосом. Как отметил старший менеджер компании ORSO Group Геннадий Коршунов, эти шубы очень ноские и тёплые, выдерживают до 35 градусов мороза.
В ассортименте — двусторонние дублёнки с мехом альпаки. Есть укороченные и удлинённые модели. Приобрести можно и облегчённые куртки на весну. Они представлены в разной цветовой гамме. Есть модели как с капюшоном, так и без.
Представитель компании также подробно остановился на преимуществах отдельных мужских моделей. Например, кожаные куртки на утеплителе, фасоны на весну-осень из плотной бараньей кожи классического кроя или модели водительского плана с манжетами на резинке. Имеются на ярмарке удлинённые куртки классического кроя на межсезонье на тонком утеплителе разных цветов — от тёмного до светлого.
«Тёплая, при этом не плотная куртка. Мне нравится. Куртка универсальна, можно использовать и в демисезон, и в зиму. Очень классные и объёмные карманы. Чувствуется продуманность исполнения в мелочах и деталях», — рассказал белгородец Иван.
Из мужских фасонов также популярны куртки норвежского производства. Наполнитель — пух серой утки, который считается одним из самых тёплых. Внешний материал — мембрана, который защищает от промокания. Есть также модификации на современном утеплителе — биопух Dupont Sorona. Такой наполнитель не скатывается, не выбивается из курток и к тому же он гипоаллергенный.
На ярмарке продаётся широкий ассортимент пуховиков, которые идеально подходят для работы в экстремально холодных условиях. Главной особенностью этих моделей является использование высококачественного гагачьего пуха в качестве наполнителя. Стоит отметить, что такие наполнители как пух-перо, биопух, верблюжья шерсть, гагачий пух обладают теплозащитными свойствами, не сбиваются, не меняют цвет, отлично переносят машинную стирку и не теряют форму.
Представлены на выставке и аляски — универсальные утепленные зимние куртки, которые защищают от холода, ветра, влаги и снега, а также широкий ряд стильных моделей на весну как для мужчин, так и для женщин.
Кроме областного центра, купить верхнюю одежду известных брендов в Белгородской области можно по следующим адресам:
Режим работы — с 10:00 до 20:00. По промокоду «Россия 2024» скидка 1000 рублей.