Прокуратура заинтересовалась чиновниками Госжилнадзора после жалобы белгородцев

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:02
Прокуратура наказала чиновников Госжилнадзора за нарушения при рассмотрении обращений граждан. Должностных лиц привлекли к ответственности.
Изначально белгородцы жаловались на бездействие руководства Госжилнадзора. В итоге оказалось, что имелись факты нарушения прав заявителей на всестороннее и полное рассмотрение обращений.
Руководитель органа регионального контроля Михаил Бредихин не принял меры по жалобе жителей улицы Спортивной в Белгороде о нарушениях при содержании общего имущества МКД. Его заместитель Дмитрий Кирсанов проигнорировал требования закона и оставил своём производстве, дал ответ заявителю, который обжаловал его же бездействие.
За случившееся руководство регионального Госжилнадзора привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Наказание по статье — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей штрафа.
Напомним, ранее наказали начальника управления капитального строительства Шебекинского округа за аналогичное нарушение. Чиновник вовремя не рассмотрел обращение от местных жителей.