Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Чиновники

Прокуратура заинтересовалась чиновниками Госжилнадзора после жалобы белгородцев

7 марта 2024, 08:02
Фото: 1MI
Чиновники

Белгородский Госжилнадзор наказали за нарушения при рассмотрении обращений

Правоохранители провели проверку и выяснили, что ведомство нарушало права заявителей на всестороннее и полное рассмотрение обращений. Должностных лиц привлекли к административной ответственности, сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура наказала чиновников Госжилнадзора за нарушения при рассмотрении обращений граждан. Должностных лиц привлекли к ответственности.

Изначально белгородцы жаловались на бездействие руководства Госжилнадзора. В итоге оказалось, что имелись факты нарушения прав заявителей на всестороннее и полное рассмотрение обращений.

Руководитель органа регионального контроля Михаил Бредихин не принял меры по жалобе жителей улицы Спортивной в Белгороде о нарушениях при содержании общего имущества МКД. Его заместитель Дмитрий Кирсанов проигнорировал требования закона и оставил своём производстве, дал ответ заявителю, который обжаловал его же бездействие.

За случившееся руководство регионального Госжилнадзора привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Наказание по статье — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей штрафа.

Напомним, ранее наказали начальника управления капитального строительства Шебекинского округа за аналогичное нарушение. Чиновник вовремя не рассмотрел обращение от местных жителей.

Начальника УКСа оштрафовали за игнорирование обращения белгородца
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто стал аутсайдерами по ответам на обращения белгородцев?Чиновника не смогли наказать за просроченный ответ по ремонту дома в приграничьеПрокуратура потребовала от минздрава разобраться с проблемами детей с фенилкетонурией
#Общество#Белгородская область#Административная ответственность#Новости Белгорода#Чиновники#Белгород#Наталья Корявых#Госжилнадзор#Михаил Бредихин
Подпишитесь
Жалоб стало больше: где белгородцы не услышали сирену?
Сегодня, 06:40
Авто стоят в пробке, прятаться негде: белгородцы просят об укрытии в ещё одном месте
Сегодня, 07:15
С не отремонтировавшего больницу подрядчика УКС хочет взыскать 900 тысяч рублей
Сегодня, 07:35
В праздничные дни марта автобусы в Белгороде будут ездить реже
Сегодня, 06:47
Хипстер, Ватсон и четыре котика Зотова: какие животные есть у известных белгородцев
Сегодня, 05:30