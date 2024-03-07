Прокуратура заинтересовалась чиновниками Госжилнадзора после жалобы белгородцев

Руководитель органа регионального контроля Михаил Бредихин не принял меры по жалобе жителей улицы Спортивной в Белгороде о нарушениях при содержании общего имущества МКД. Его заместитель Дмитрий Кирсанов проигнорировал требования закона и оставил своём производстве, дал ответ заявителю, который обжаловал его же бездействие.