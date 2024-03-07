Помидоры, капуста и лук: что ещё подорожало за неделю в Белгородской области

За неделю в регионе сильнее всего подорожали помидоры. За семь дней их стоимость увеличилась с 242,75 рубля до 248,20 рубля. Помимо этого, продолжили расти цены на капусту. За неделю стоимость изменилась с 40,29 до 41,84 рубля.