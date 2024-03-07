Помидоры, капуста и лук: что ещё подорожало за неделю в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
За неделю в регионе сильнее всего подорожали помидоры. За семь дней их стоимость увеличилась с 242,75 рубля до 248,20 рубля. Помимо этого, продолжили расти цены на капусту. За неделю стоимость изменилась с 40,29 до 41,84 рубля.
Кроме того, выросли цены на репчатый лук с 36,23 до 37,19 рубля. Также в цене прибавили яйца куриные, сахар-песок и масло сливочное.
Сильнее всего за неделю снизилась стоимость колбасы варёной — с 412,89 до 410,74 рубля. Также упали цены на рыбу мороженую неразделанную и сардельки.