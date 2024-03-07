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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Помидоры

Помидоры, капуста и лук: что ещё подорожало за неделю в Белгородской области

7 марта 2024, 14:13
Фото: 1MI
Помидоры

Белгородстат сообщил о подорожавших за неделю продуктах

Вместе с тем за семь дней подешевели колбаса варёная, сардельки и рыба мороженая неразделанная. Данные опубликовали в статистике Белгородстата.

За неделю в регионе сильнее всего подорожали помидоры. За семь дней их стоимость увеличилась с 242,75 рубля до 248,20 рубля. Помимо этого, продолжили расти цены на капусту. За неделю стоимость изменилась с 40,29 до 41,84 рубля.

Кроме того, выросли цены на репчатый лук с 36,23 до 37,19 рубля. Также в цене прибавили яйца куриные, сахар-песок и масло сливочное.

Сильнее всего за неделю снизилась стоимость колбасы варёной — с 412,89 до 410,74 рубля. Также упали цены на рыбу мороженую неразделанную и сардельки.

Капуста, сливочное масло и водка подорожали в Белгородской области за неделю
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#Общество#Белгородская область#Продукты#Цены#Новости Белгорода#Подорожание#Белгород#Алина Харина
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