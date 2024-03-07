О женщинах, про женщин и для женщин: 6 киноисторий для весенних выходных

Еще один фильм Оксаны Бычковой, который признан одним из самых романтичных российских фильмов, который с первых секунд погружает в светлую атмосферу Петербурга нулевых. Маша работает диджеем на радио, Максим — архитектор. Скоро и она, и он создадут свои семьи, но каждый из них чувствует себя немного одиноким. Все меняется, когда Маша теряет телефон, а Максим его находит, и у двух обаятельных людей появляется возможность поболтать ни о чем и узнать друг о друге кое-что очень важное.