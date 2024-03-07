Ночные разборки в Старом Осколе: в ход пошли молоток и перцовый баллончик

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Жителю Старого Оскола предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мужчина попытался забить молотком своего неприятеля, но получил отпор.
Происшествие случилось ночью 29 февраля. Выпивший мужчина на фоне ранее возникшей неприязни взял молоток и пошёл домой к потерпевшему. В коридоре общежития обвиняемый встретил оппонента и несколько раз ударил его по голове. Последний оказал сопротивление и распылил перцовый баллончик в лицо нападавшему. Затем староосколец обратился в больницу.
Нападавшего уже задержали. Суд принял решение о заключении его под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.
Напомним, 43-летний житель села Головчино Грайворонского городского приревновал жену и начал её душить. Женщина вырвалась и убежала к соседям. Ревнивый муж затем ударил супругу ножом. Женщине вовремя оказали медпомощь, а её мужу предъявили обвинение в покушении на убийство.