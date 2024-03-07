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Молоток

Ночные разборки в Старом Осколе: в ход пошли молоток и перцовый баллончик

7 марта 2024, 06:44
Фото: 1MI
Молоток

В Белгородской области задержали обвиняемого в покушении на убийство мужчину

Выпивший фигурант пошёл в общежитие к потерпевшему и попытался забить его молотком. В ответ последний распылил перцовый баллончик, что спасло ему жизнь. Подробности сообщает региональный СК.

Жителю Старого Оскола предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мужчина попытался забить молотком своего неприятеля, но получил отпор.

Происшествие случилось ночью 29 февраля. Выпивший мужчина на фоне ранее возникшей неприязни взял молоток и пошёл домой к потерпевшему. В коридоре общежития обвиняемый встретил оппонента и несколько раз ударил его по голове. Последний оказал сопротивление и распылил перцовый баллончик в лицо нападавшему. Затем староосколец обратился в больницу.

Нападавшего уже задержали. Суд принял решение о заключении его под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, 43-летний житель села Головчино Грайворонского городского приревновал жену и начал её душить. Женщина вырвалась и убежала к соседям. Ревнивый муж затем ударил супругу ножом. Женщине вовремя оказали медпомощь, а её мужу предъявили обвинение в покушении на убийство.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Криминал#Новости Старого Оскола#Покушение на убийство#Наталья Корявых
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