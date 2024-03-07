Ночные разборки в Старом Осколе: в ход пошли молоток и перцовый баллончик

Происшествие случилось ночью 29 февраля. Выпивший мужчина на фоне ранее возникшей неприязни взял молоток и пошёл домой к потерпевшему. В коридоре общежития обвиняемый встретил оппонента и несколько раз ударил его по голове. Последний оказал сопротивление и распылил перцовый баллончик в лицо нападавшему. Затем староосколец обратился в больницу.