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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

Белгород

МИД Германии «настоятельно» рекомендовал своим гражданам не посещать Белгород

7 марта 2024, 09:19
Фото: 1MI
Белгород

Германия предостерегла своих граждан от поездок в Россию

Об изменениях в рекомендациях МИД Германии сообщает РБК. Министерство в числе прочего рекомендовало отказаться от поездок в Белгород и другие города, которые граничат с Украиной.

МИД Германии изменил рекомендации для своих граждан и людей с двойным гражданством по поводу поездок в Россию. Министерство «настоятельно» не рекомендует посещать страну.

Немцев предостерегли от поездок в российские регионы, граничащие с Украиной. Среди прочего гражданам не рекомендуется посещать Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Ростов и Краснодар.

До этого МИД ФРГ лишь не рекомендовал поездки в Россию. Теперь же появилось слово «настоятельно».

В прошлом году Германия предостерегла граждан от поездок в Россию в феврале.

В МИД Германии предостерегли граждан от поездок в Белгород в ближайшие дни
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#Белгородская область#Политика#Мид#Германия#Белгород#Алина Харина#Приграничье#Предостережение#Поездки
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