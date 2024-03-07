МИД Германии «настоятельно» рекомендовал своим гражданам не посещать Белгород

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
МИД Германии изменил рекомендации для своих граждан и людей с двойным гражданством по поводу поездок в Россию. Министерство «настоятельно» не рекомендует посещать страну.
Немцев предостерегли от поездок в российские регионы, граничащие с Украиной. Среди прочего гражданам не рекомендуется посещать Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Ростов и Краснодар.
До этого МИД ФРГ лишь не рекомендовал поездки в Россию. Теперь же появилось слово «настоятельно».
В прошлом году Германия предостерегла граждан от поездок в Россию в феврале.