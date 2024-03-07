Эксперты: «Игры будущего» оправдали надежды

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Издание inkazan.ru пишет, что более 2 тысяч человек из 107 стран стали участниками игр по 21 дисциплине. В онлайн- и оффлайн-формате собрано 3 миллиарда просмотров, а билеты на финал «Доты» были раскуплены за 5 минут.
Еще за год до начала «Игр будущего» на них смотрели скептически. Несмотря на это, власти и крупные отечественные компании рискнули серьезно вложиться в мероприятие, хотя было очевидно, что в ближайшее время эти затраты не смогут окупиться. Однако в Российской Федерации уже начинает формироваться пул компаний, которые готовы инвестировать в подобные проекты. По традиции такого рода события поддерживают ВК, Yota, Сбер, «Газпром», а также оказали серьезную поддержку предприятия, которые входят в экосистему компании «Интеррос», — «Рексофт», «Атомайз», «Роза Хутор».
Участники и эксперты положительно оценили «Игры». Есть у них и международное признание. В следующем году соревнования проведут в Республике Казахстан.
По словам заместителя проректора НИУ ВШЭ Ильи Яськова, это интересно, так как сейчас у киберспорта нет границ, а также нет таких историй, где ущемляют россиян, как в традиционном спорте. Пока Российская Федерация в этом сильна, без команд из РФ нельзя обойтись, поскольку игра не будет зрелищной.
После «Игр» внимание к таким турнирам со стороны бизнеса возросло. Спонсоры уже готовы инвестировать в новые проекты.
Директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал, что сейчас компании из России спонсируют команды и заинтересованы в получении максимального охвата. В университете «Синергия» видят большой экономический потенциал для фиджитал-спорта. В вузе даже была открыта магистратура, и там собираются обучать менеджеров.
Помимо самих соревнований, столица Татарстана представила «Город будущего», в котором российские компании презентовали свои «фиджитал-порталы». Так, в качестве портала на курорт «Роза Хутор» выступал стенд компании «Интеррос». Здесь посетители с профессиональными инструкторами учились кататься на горных лыжах на высокотехнологичном тренажере-симуляторе. При этом катались гости по виртуальным трассам «Роза Хутор». Тысячному гостю — юной фигуристке — компания «Интеррос» подарила тур уже на реальные снежные трассы — на курорт «Роза Хутор».
Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин отметил, что «Игры будущего» являются не только одним из главных спортивных событий года, но и примером яркого лидерства Российской Федерации. Для компании ценно быть на этом пути одним из пионеров. «Интеррос» рассчитывает, что поддержка компании и деятельное участие в играх предприятий «Атомайз» и «Рексофт» дадут возможность успешно состояться новому формату соревнований на стыке двух реальностей, открыв новую главу в истории мирового спорта.