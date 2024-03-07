Эксперты: «Игры будущего» оправдали надежды

Еще за год до начала «Игр будущего» на них смотрели скептически. Несмотря на это, власти и крупные отечественные компании рискнули серьезно вложиться в мероприятие, хотя было очевидно, что в ближайшее время эти затраты не смогут окупиться. Однако в Российской Федерации уже начинает формироваться пул компаний, которые готовы инвестировать в подобные проекты. По традиции такого рода события поддерживают ВК, Yota, Сбер, «Газпром», а также оказали серьезную поддержку предприятия, которые входят в экосистему компании «Интеррос», — «Рексофт», «Атомайз», «Роза Хутор».