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Автобус

ДТП с автобусами в Белгороде: один неудачно затормозил, второй сбил женщину

7 марта 2024, 08:12
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде произошло два ДТП с участием автобусов

В результате аварий пострадали две женщины. Подробности сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

Вчера, 6 марта, в 10:15 на Белгородском проспекте автобус ЛиАЗ под управлением 40-летнего водителя неудачно затормозил. Одна из пассажирок, 62-летняя женщина, упала. Белгородка получила травмы.

Ещё одно ДТП произошло в 17:40 на проспекте Богдана Хмельницкого. 63-летний водитель на автобусе наехал на 34-летнюю женщину. Она переходила дорогу в не установленном для этого месте. В результате аварии пешеход получила травмы.

Напомним, что вчера также ДТП произошло на улице Костюкова. На дороге столкнулись три машины. В результате аварии никто не пострадал.

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#ДТП#Происшествия#Аварии#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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