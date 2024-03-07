ДТП с автобусами в Белгороде: один неудачно затормозил, второй сбил женщину

Ещё одно ДТП произошло в 17:40 на проспекте Богдана Хмельницкого. 63-летний водитель на автобусе наехал на 34-летнюю женщину. Она переходила дорогу в не установленном для этого месте. В результате аварии пешеход получила травмы.