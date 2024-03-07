ДТП с автобусами в Белгороде: один неудачно затормозил, второй сбил женщину

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Вчера, 6 марта, в 10:15 на Белгородском проспекте автобус ЛиАЗ под управлением 40-летнего водителя неудачно затормозил. Одна из пассажирок, 62-летняя женщина, упала. Белгородка получила травмы.
Ещё одно ДТП произошло в 17:40 на проспекте Богдана Хмельницкого. 63-летний водитель на автобусе наехал на 34-летнюю женщину. Она переходила дорогу в не установленном для этого месте. В результате аварии пешеход получила травмы.
Напомним, что вчера также ДТП произошло на улице Костюкова. На дороге столкнулись три машины. В результате аварии никто не пострадал.