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Лиса

Бешенство в Белгородской области выявили у собак, лис и кошки

7 марта 2024, 07:41
Фото: 1MI
Лиса

Десять случаев бешенства выявили с начала года в Белгородской области

Из 46 проб патологического материала 10 оказались с положительным результатом на заболевание. Больше всего заражённых было среди собак. Подробности сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

За первые два месяца 2024 года специалисты отдела вирусологии белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» зафиксировали 10 случаев бешенства. Исследования провели по 46 пробам патологического материала животных.

Чаще всего бешенство встречалось у собак — четыре случая. Ещё по два положительных результата выявили у диких лис и мелкого рогатого скота. По одному случаю — у кошек и крупного рогатого скота.

Бешенство выявили у животных на территории Вейделевского, Волоконовского, Красненского, Красногвардейского и Ровеньского районов.

За аналогичный период прошлого года выявлено восемь случаев заражения. Анализ проводился по 45 пробам. Наибольшее количество положительных результатов наблюдалось у лис.

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#Общество#Белгородская область#Животные#Бешенство#Новости Белгорода#Собаки#Белгород#Алина Харина#Лисы
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