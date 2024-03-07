Бешенство в Белгородской области выявили у собак, лис и кошки

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
За первые два месяца 2024 года специалисты отдела вирусологии белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» зафиксировали 10 случаев бешенства. Исследования провели по 46 пробам патологического материала животных.
Чаще всего бешенство встречалось у собак — четыре случая. Ещё по два положительных результата выявили у диких лис и мелкого рогатого скота. По одному случаю — у кошек и крупного рогатого скота.
Бешенство выявили у животных на территории Вейделевского, Волоконовского, Красненского, Красногвардейского и Ровеньского районов.
За аналогичный период прошлого года выявлено восемь случаев заражения. Анализ проводился по 45 пробам. Наибольшее количество положительных результатов наблюдалось у лис.