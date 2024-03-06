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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Парк

В Южном парке появится бюст российской императрицы Екатерины II

6 марта 2024, 13:23
Фото: 1MI
Парк

Депутаты Белгорода поддержали идею прокуратуры об установке бюста Екатерины II

Вопрос рассмотрели во время сессии горсовета 6 марта. Бюст изготовят за счёт средств общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.

В Белгороде увековечат память о Екатерине II. В парке «Южный» установят бюст императрицы. С соответствующим предложением в мэрию обратилась общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры.

Бюст установят в честь 70-летия со дня образования прокуратуры Белгородской области. Организация таким образом решила отметить вклад императрицы в развитие ведомства.

Вопрос рассмотрели на сессии горсовета 6 марта. Расходы, связанные с проектированием, изготовлением и установкой бюста, несёт общественная организация. Содержанием и ремонтом будет заниматься администрация города.

Бюст установят напротив памятника Петру I. Напомним, что бюст Петра I установили в Южном парке 9 ноября в честь 300-летия прокуратуры.

Памятник был установлен раньше, чем документы поступили в горсовет. В отношении городского управления культуры должны были провести служебную проверку. Установку уже стоящего памятника депутаты поддержали только 30 ноября, во время сессии горсовета.

Депутаты Белгорода проголосуют за установку уже стоящего бюста Петра I
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#Город#Памятник#Горсовет#Новости Белгорода#Екатерина II#Бюст#Белгород#Алина Харина
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