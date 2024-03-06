В Южном парке появится бюст российской императрицы Екатерины II

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В Белгороде увековечат память о Екатерине II. В парке «Южный» установят бюст императрицы. С соответствующим предложением в мэрию обратилась общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры.
Бюст установят в честь 70-летия со дня образования прокуратуры Белгородской области. Организация таким образом решила отметить вклад императрицы в развитие ведомства.
Вопрос рассмотрели на сессии горсовета 6 марта. Расходы, связанные с проектированием, изготовлением и установкой бюста, несёт общественная организация. Содержанием и ремонтом будет заниматься администрация города.
Бюст установят напротив памятника Петру I. Напомним, что бюст Петра I установили в Южном парке 9 ноября в честь 300-летия прокуратуры.