В КНР правительства Москвы и города Шэньчжэня подписали меморандум о сотрудничестве

В качестве цели создания меморандума было заявлено расширение взаимодействия и сотрудничества двух городов в сфере внешней экономики с задействованием инновационных технологий в модернизации транспортной инфраструктуры. Кроме того, в процессе сотрудничества стороны будут производить взаимообмен опытом в области градостроительства, инновационных технологий в горуправлении, торговли и вести совместную работу в научно-образовательной, культурной, туристической сферах, а также в области экологии и защиты окружающей среды.