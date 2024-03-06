В КНР правительства Москвы и города Шэньчжэня подписали меморандум о сотрудничестве

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Подписи под текстом документа поставили Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, и вице-мэр Шэньчжэня Ван Шоужуй.
Как сообщает rosbalt.ru, представители властей двух городов отметили, что надеются на долгое и плодотворное партнерство, взаимную поддержку компаний по экспорту продукции между двумя странами и намерены производить обмен опытом в сфере привлечения внешних инвестиций и цифровизации городского хозяйства.
В качестве цели создания меморандума было заявлено расширение взаимодействия и сотрудничества двух городов в сфере внешней экономики с задействованием инновационных технологий в модернизации транспортной инфраструктуры. Кроме того, в процессе сотрудничества стороны будут производить взаимообмен опытом в области градостроительства, инновационных технологий в горуправлении, торговли и вести совместную работу в научно-образовательной, культурной, туристической сферах, а также в области экологии и защиты окружающей среды.
По приглашению Сергея Черемина шэньчжэньские партнеры получили возможность войти в число участников Международного транспортного саммита в Москве и присоединиться к аналитической платформе по сбору и обмену данными о работе городского транспортного комплекса Urban Transport Data. Министр подчеркнул заинтересованность в привлечении китайских компаний и локализации высокотехнологичного бизнеса КНР в Москве.
Население молодого мегаполиса Шэньчжэня в КНР превышает 20 млн человек. Город по праву носит звание самой инновационной агломерации Китая и входит в список наиболее передовых мегаполисов планеты. Лидирующий по числу крупнейших высокотехнологичных корпораций, Шэньчжэнь успел наработать опыт применения технологических инноваций градостроения в соответствии со строгими экостандартами комплексного развития территорий.
Это позволяет городу уверенно удерживать свои позиции среди лидеров по устойчивому развитию и комфорту городской среды.