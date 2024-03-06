Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:58

Published Сегодня, 18:58

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

В КНР правительства Москвы и города Шэньчжэня подписали меморандум о сотрудничестве

В КНР правительства Москвы и города Шэньчжэня подписали меморандум о сотрудничестве

6 марта 2024, 18:58
Фото: АНО «МЦМС»
6 марта 2024 года в ходе визита правительственной делегации Москвы в город Шэньчжэнь (Китайская Народная Республика) правительством Москвы и народным правительством города Шэньчжэня был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.

Подписи под текстом документа поставили Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, и вице-мэр Шэньчжэня Ван Шоужуй.

Как сообщает rosbalt.ru, представители властей двух городов отметили, что надеются на долгое и плодотворное партнерство, взаимную поддержку компаний по экспорту продукции между двумя странами и намерены производить обмен опытом в сфере привлечения внешних инвестиций и цифровизации городского хозяйства.

В качестве цели создания меморандума было заявлено расширение взаимодействия и сотрудничества двух городов в сфере внешней экономики с задействованием инновационных технологий в модернизации транспортной инфраструктуры. Кроме того, в процессе сотрудничества стороны будут производить взаимообмен опытом в области градостроительства, инновационных технологий в горуправлении, торговли и вести совместную работу в научно-образовательной, культурной, туристической сферах, а также в области экологии и защиты окружающей среды.

По приглашению Сергея Черемина шэньчжэньские партнеры получили возможность войти в число участников Международного транспортного саммита в Москве и присоединиться к аналитической платформе по сбору и обмену данными о работе городского транспортного комплекса Urban Transport Data. Министр подчеркнул заинтересованность в привлечении китайских компаний и локализации высокотехнологичного бизнеса КНР в Москве.

Население молодого мегаполиса Шэньчжэня в КНР превышает 20 млн человек. Город по праву носит звание самой инновационной агломерации Китая и входит в список наиболее передовых мегаполисов планеты. Лидирующий по числу крупнейших высокотехнологичных корпораций, Шэньчжэнь успел наработать опыт применения технологических инноваций градостроения в соответствии со строгими экостандартами комплексного развития территорий.

Это позволяет городу уверенно удерживать свои позиции среди лидеров по устойчивому развитию и комфорту городской среды.

#Общество
Подпишитесь
Дом белгородцев загорелся после прямого попадания при обстреле ВСУ
Сегодня, 12:07
«Водитель высадил в чистом поле»: пассажиры автобусов — о ракетной опасности
Сегодня, 12:15
«Подруги были в шоке»: как белгородка стала водителем автобуса
Сегодня, 06:20
Сколько массовых убийств в белгородских школах удалось предотвратить?
Сегодня, 14:28
Драмтеатр ответил на возмущения белгородцев о пропаганде ЛГБТ* в одной из постановок
Сегодня, 07:20
В МЧС объяснили, почему сирену во время всеобщей проверки не слышали в Белгороде
Сегодня, 09:26