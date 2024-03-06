Сколько массовых убийств в белгородских школах удалось предотвратить?

Оказалось, парень начал готовиться к преступлению ещё в 2021 году. На тот момент ему было 15 лет. Вовлечь в эту деятельность школьнику удалось ещё двоих подростков. Молодые люди определили круг из 15 лиц, которых хотели ликвидировать. Мотивом якобы стали унижения со стороны одноклассников. Последние же утверждали, что на самом деле парней никто не обижал.