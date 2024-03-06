Сколько массовых убийств в белгородских школах удалось предотвратить?

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Стало известно о пяти случаях, когда юные белгородцы готовили массовые убийства в школах. Речь идёт о периоде с 2021 по 2023 гг. Подготовку к преступлениям своевременно выявили и предотвратили.
В 2021 и 2022 годах таких случаев на территории региона зафиксировали два. Ещё один был в 2023 году. Подготовку своевременно выявили. Зачастую преступления пресекаются ещё на стадии зарождения и не доводятся до конца, пишет издание.
Пример подготовки такого рода преступления был, например, в Старом Осколе. В 2022 году правоохранительные органы пресекли подготовку к массовому убийству в одной из школ. Организатор, планировавший теракт, был последователем запрещённого движения «Колумбайн»*. Сотрудник силового ведомства рассказал редакции новые подробности истории.
Оказалось, парень начал готовиться к преступлению ещё в 2021 году. На тот момент ему было 15 лет. Вовлечь в эту деятельность школьнику удалось ещё двоих подростков. Молодые люди определили круг из 15 лиц, которых хотели ликвидировать. Мотивом якобы стали унижения со стороны одноклассников. Последние же утверждали, что на самом деле парней никто не обижал.
Сами подростки, как сообщается, осознавали ответственность и возможные последствия деяния. В соцсетях они делились друг с другом выдержками из УК РФ. Вскоре двое подростков передумали в этом участвовать, но никому об этом не сообщили. Предотвратить теракт помогла знакомая подростков, которая рассказала обо всём руководству школы.
О резонансной истории стало известно в декабре 2022 года. Подросток написал сценарий нападения, искал оружие и пытался подговорить к участию своих одноклассников. Исполнить задуманное он планировал в сентябре 2022 года. Правоохранители в итоге задержали парня.
Уже в феврале 2023 года подростка отправили в воспитательную колонию на 6,5 года.
*Террористическая организация, запрещённая в России.