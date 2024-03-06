Шмели способны к пошаговому отгадыванию сложных головоломок

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Понятие культуры в животном мире означает набор поведенческих традиций, которые передаются от одной особи к другой через социальное обучение и существуют внутри популяции длительное время. Наблюдения показывают, что такие проявления культуры присутствуют и у некоторых животных.
Ученые из Лондонского университета королевы Мэри провели эксперимент, чтобы выяснить способность шмелей к социальному обучению. Они создали специальную головоломку, в которой шмель должен был повернуть прозрачную крышку и сдвинуть синюю задвижку, чтобы достичь сладкой награды. Об этом пишет RTVI со ссылкой на Nature.
Обучение шмелей последовательно выполнять эти два действия оказалось непростой задачей, но после примерно двух дней тренировки и совместной работы они стали успешно справляться с заданием без промежуточных вознаграждений.
Хотя необученные шмели не могли сами разгадать головоломку, наблюдая за тренированными особями, они также овладели необходимыми навыками. Ученые полагают, что шмели обладают уровнем социального обучения, который ранее считался прерогативой только людей. Они могут обучать и учиться поведенческим приемам, выходящим за пределы их индивидуальных способностей.
«Это очень сложная задача для шмелей. Они должны были освоить два действия, чтобы получить награду. Другие особи изучали всю последовательность наблюдая за тренированными шмелями, даже без вознаграждения за первый этап», — пояснила одна из ученых. «Однако, когда мы позволили другим шмелям попробовать открыть ящик без помощи тренированных особей, они совсем не смогли этого сделать».
Этот эксперимент также открыл новые возможности для изучения кумулятивной культуры среди животных — постепенного накопления знаний и опыта в поколениях. Профессор Читтка утверждает, что это открытие опровергает традиционное представление о том, что только люди способны к социальному обучению сложному поведению.