Шмели способны к пошаговому отгадыванию сложных головоломок

«Это очень сложная задача для шмелей. Они должны были освоить два действия, чтобы получить награду. Другие особи изучали всю последовательность наблюдая за тренированными шмелями, даже без вознаграждения за первый этап», — пояснила одна из ученых. «Однако, когда мы позволили другим шмелям попробовать открыть ящик без помощи тренированных особей, они совсем не смогли этого сделать».