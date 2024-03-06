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ДПС

«Шах и мат, Илон Маск»: под Белгородом заметили «инновационное» авто ГИБДД

6 марта 2024, 08:45
Фото: 1MI
ДПС

На дороге под Белгородом внедрили оригинальный метод снижения скорости

На трассе установили муляж патрульного автомобиля ГИБДД. Картонная машина появилась в Корочанском районе. Видео публикует Telegram-канал «Короча наизнанку».

На дороге в Корочанском районе возле кафе «Рай» появилась «инновационная» модель автомобиля ГИБДД: на трассе установили муляж патрульной машины. Как отметили в комментариях местные жители, картонное авто поставили на перекрёстке Алексеевка — Городище.

Отметим, что такие муляжи устанавливают на аварийных участках дорог, чтобы водители снижали скорость движения транспорта.

Напомним, что месяцем ранее в Корочанском районе поймали пьяного водителя за рулём автобуса. Ранее водителя уже лишали водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Муляж автомобиля ГИБДД
Видео: «Короча наизнанку»
Под Белгородом поймали пьяного водителя автобуса
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#Видео#Общество#Белгородская область#Гибдд#Корочанский район#ДПС#Новости Белгорода#Видеофакт#Белгород#Алина Харина#Муляжи
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