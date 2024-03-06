«Шах и мат, Илон Маск»: под Белгородом заметили «инновационное» авто ГИБДД

На дороге в Корочанском районе возле кафе «Рай» появилась «инновационная» модель автомобиля ГИБДД: на трассе установили муляж патрульной машины. Как отметили в комментариях местные жители, картонное авто поставили на перекрёстке Алексеевка — Городище.