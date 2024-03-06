«Шах и мат, Илон Маск»: под Белгородом заметили «инновационное» авто ГИБДД

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
На дороге в Корочанском районе возле кафе «Рай» появилась «инновационная» модель автомобиля ГИБДД: на трассе установили муляж патрульной машины. Как отметили в комментариях местные жители, картонное авто поставили на перекрёстке Алексеевка — Городище.
Отметим, что такие муляжи устанавливают на аварийных участках дорог, чтобы водители снижали скорость движения транспорта.
Напомним, что месяцем ранее в Корочанском районе поймали пьяного водителя за рулём автобуса. Ранее водителя уже лишали водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.