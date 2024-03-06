«Подруги были в шоке»: как белгородка стала водителем автобуса

И всё-таки пошла. Заполнила анкету, прошла обучение вместе с группой. Все экзамены сдала с первого раза. Мужчины спрашивали, как так получилось и как решилась, ведь работать водителем не совсем, как они думали, женское дело. Элеонора всем отвечала, что чувствует — это её занятие. Подруги сначала тоже «были в шоке». Одна из них при этой новости даже сбросила звонок, перезвонила и спросила: «А я точно туда попала, ты перегрелась на солнышке где-то?». А после сдачи экзамена на категорию D все радовались вместе с Элеонорой. С тех пор прошло более года.