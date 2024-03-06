«Подруги были в шоке»: как белгородка стала водителем автобуса

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Транспортом, как признаётся Элеонора Войтехович, она увлечена давно. Но работать именно в этой сфере поначалу боялась. Потому что она — женщина.
«Сначала попробовала в такси поработать. Работала там чуть больше года. Тогда крутилась реклама ЕТК о том, что они набирают водителей. Можно без категории, прийти и отучиться. И я решила попробовать. Очень хотелось. Подумала, что, если не попробую, это буду не я», — говорит Элеонора.
И всё-таки пошла. Заполнила анкету, прошла обучение вместе с группой. Все экзамены сдала с первого раза. Мужчины спрашивали, как так получилось и как решилась, ведь работать водителем не совсем, как они думали, женское дело. Элеонора всем отвечала, что чувствует — это её занятие. Подруги сначала тоже «были в шоке». Одна из них при этой новости даже сбросила звонок, перезвонила и спросила: «А я точно туда попала, ты перегрелась на солнышке где-то?». А после сдачи экзамена на категорию D все радовались вместе с Элеонорой. С тех пор прошло более года.
А вот многие пассажиры спрашивают у неё, как она сюда пришла и зачем. Многие женщины подходят, выражают уважение, показывают «класс». Когда-то один молодой человек даже подошёл и сказал:
— А я думал, блондинки глупые.
Несмотря на подобные вопросы, коллеги-мужчины относились и относятся к ней хорошо. Да, были исключения в первые дни, призналась она. Также самой было немного страшно. Но поддержка помогала. Водитель настраивала себя на то, чтобы сделать всё правильно, на совесть. Правила ПДД, как говорил ей начальник, «кровью и потом написаны» и придуманы не просто так. Всем им женщина строго следует и их уважает. Однако конфликты с другими водителями на дороге случались. Как раз из-за несоблюдения ими правил дорожного движения:
«У меня за спиной живые люди. У всех есть дети, внуки, семья. Он едет один, а у меня — мои пассажиры. Поэтому хочется, чтобы все доехали в целости и сохранности».
Прямых конфликтов было мало. Но один собеседница журналистки Бел.Ру вспомнила:
«Раз было. Парень один довёл. Раз вильнул перед автобусом, второй раз. Думаю, отъедет, а он заехал прямо на остановку. Я вышла, подошла и спросила: „Ну зачем ты так делаешь?“. А он мне говорит: „А тебе чё надо?“. И всё. Сказала и подумала: боже мой, где вам права выдают? Как вы это делаете? Зачем?», — вспоминает со смехом Элеонора Войтехович.
Элеонора Войтехович ездит по нескольким маршрутам. В целом их четыре-пять. Они сменяют друг друга каждые два дня. Всё зависит от того, какой из них поставит руководство. Это также помогает лучше запомнить дорогу в первые дни.
Работать водителем автобуса Элеоноре нравится больше, чем в такси. Почему? Она объяснила, что тут машина другая и ответственность. Женщина также говорит о том, что ей нравится коммуникация с людьми при этом.
«Совсем всё по-другому. Руль одинаковый. Колёса тоже. Но это совсем другое мировоззрение. Когда ты сидишь за рулём, выше сидишь и больше видишь. Смотришь за пассажирами. И ты развиваешься во всём, со всех сторон, потому что тебе нужно и по зеркалам смотреть, и за салоном. Беречь людей. Работа с большей концентрацией. Мне это интересно», — делится она.
Элеонора отмечает, что в каждой работе есть свои трудности. Справиться с ними ей помогает «дружный и сплочённый» коллектив. Так, все мужчины и девушки всегда готовы помочь друг другу в любом вопросе. Особенно те, кто более опытный. Наставляют, учат, как сделать всё идеально, рассказывает Элеонора. Это важно, потому что женщина подходит к делу со всей ответственностью.
«24 декабря я в первый раз ехала по 17-му маршруту. У аэропорта, на конечной, вышла и стала звонить, спрашивать. Ой, я что-то не так сделала, там-то опоздала. Ребята мне сказали: „Не переживай, всё получится! Главное, внимательно смотри по сторонам, по зеркалам. И чтобы в салоне у тебя была тишь да гладь“. Остальное, сказали, всё будет и придёт со временем», — поделилась водитель.
Также женщина рассказала, что в тот самый день, 30 декабря, ехала по маршруту 113. Когда автобус подъезжал к кинотеатру «Победа», она остановила движение, т. к. услышала взрывы и громкие хлопки.
«Так как у меня сидели пассажиры, мне надо было их правильно и безопасно высадить. Мне пришлось сдавать задом, чтобы прижаться немного к обочине, — подальше от места возгорания. Горящие осколки уже падали в машины. Высадила людей, объяснила, чтобы прятались. Все мы люди. Я думаю, так должен поступать каждый. И поступил бы».
После этого Элеонора Войтехович прошла необходимое обучение от Народного фронта. Проходила курс по оказанию первой помощи. Училась использовать жгут, чтобы останавливать кровотечение и «уметь спасать людей».
«Ведь это опасно — неправильно оказать первую помощь. От её оказания многое зависит».
Алгоритм действий при ракетной опасности Элеонора тоже выучила и применяет. Она хочет помочь людям. Однако многие к этому относятся как «к игрушке». Для них это странно. В таких случаях женщина снова вспоминает события 30 декабря. Когда некоторые люди вместо того, чтобы спасать чужую жизнь и свою, бежали сделать снимки и записать видео, стояли на остановках, просто наблюдая, и подходили посмотреть ближе.
«Хотелось выйти и спросить, зачем вы это делаете? Почему вы стоите?»
На вопрос, не хотела бы она перейти на другую работу и не страшно ли ей, Элеонора Войтехович уверенно ответила, что нет. Потому что любит свою работу.
Ранее редакция Бел.Ру узнавала, что в Белгородской области водителями автобусов на сегодня работают 59 женщин. К тому же раньше девушек замечали и за управлением троллейбусов. После закрытия троллейбусного депо на работу в ЕТК перешло 26 человек.