Наземный пешеходный переход появится у новой школы программирования в Белгороде

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В ЦОДД сообщили об изменениях в схеме организации движения на пересечении проспекта Ватутина и улицы 5 Августа. Связаны они со строительством «Школы 21».
В связи с появлением объекта решили изменить прилегающую инфраструктуру. В частности, одно из важных решений — реконструкция упомянутого перекрёстка. Концепцию изменений разрабатывали в уже упомянутом ЦОДД. Согласно проекту, необходимо повысить безопасность, пропускную способность и комфорт движения всех участников, в том числе маломобильных групп населения.
На перекрёстке должны появиться новые остановки и наземный пешеходный переход. Планируется, что это повысит доступность общественного транспорта и обеспечит пешеходную связность для посетителей «Школы 21» и жителей микрорайона.
Ранее сообщалось, что в ходе реконструкции перекрёстка Ватутина — 5 Августа отремонтируют пешеходный мост к памятнику князю Владимиру. Также на участке должны появиться две новые остановки. Решение о том, чтобы сделать здесь выделенную полосу для автобусов, пока не приняли.