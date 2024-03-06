Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Дорога в Белгороде, фото тематическое

Наземный пешеходный переход появится у новой школы программирования в Белгороде

6 марта 2024, 15:05
Фото: 1MI
Дорога в Белгороде, фото тематическое

В ЦОДД сообщили об изменениях схемы движения на Ватутина — 5 Августа в Белгороде

На перекрёстке Ватутина — 5 Августа планируют изменить схему движения. У «Школы 21» собираются сделать новые остановки и наземный пешеходный переход, сообщает Центр организации дорожного движения.

В ЦОДД сообщили об изменениях в схеме организации движения на пересечении проспекта Ватутина и улицы 5 Августа. Связаны они со строительством «Школы 21».

В связи с появлением объекта решили изменить прилегающую инфраструктуру. В частности, одно из важных решений — реконструкция упомянутого перекрёстка. Концепцию изменений разрабатывали в уже упомянутом ЦОДД. Согласно проекту, необходимо повысить безопасность, пропускную способность и комфорт движения всех участников, в том числе маломобильных групп населения.

На перекрёстке должны появиться новые остановки и наземный пешеходный переход. Планируется, что это повысит доступность общественного транспорта и обеспечит пешеходную связность для посетителей «Школы 21» и жителей микрорайона.

Ранее сообщалось, что в ходе реконструкции перекрёстка Ватутина — 5 Августа отремонтируют пешеходный мост к памятнику князю Владимиру. Также на участке должны появиться две новые остановки. Решение о том, чтобы сделать здесь выделенную полосу для автобусов, пока не приняли.

Изменения на перекрёсткеИзменения на перекрёстке
Изменения на перекрёстке
Фото: ЦОДД
Что изменится в Белгороде после ремонта проспекта Ватутина?
Узнать подробнее
Читайте также:
Появится ли выделенная полоса для автобусов на проспекте Ватутина в Белгороде?В Белгороде капитально отремонтируют участок проспекта ВатутинаВыделенки и велодорожки: Демидов рассказал о ремонте моста на проспекте Ватутина
#Город#Белгородская область#Дорога#Новости Белгорода#Перекрёсток#Белгород#Наталья Корявых#ЦОДД
Подпишитесь
Дом белгородцев загорелся после прямого попадания при обстреле ВСУ
Сегодня, 12:07
«Водитель высадил в чистом поле»: пассажиры автобусов — о ракетной опасности
Сегодня, 12:15
«Подруги были в шоке»: как белгородка стала водителем автобуса
Сегодня, 06:20
Сколько массовых убийств в белгородских школах удалось предотвратить?
Сегодня, 14:28
Драмтеатр ответил на возмущения белгородцев о пропаганде ЛГБТ* в одной из постановок
Сегодня, 07:20
В МЧС объяснили, почему сирену во время всеобщей проверки не слышали в Белгороде
Сегодня, 09:26