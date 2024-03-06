Наземный пешеходный переход появится у новой школы программирования в Белгороде

Ранее сообщалось, что в ходе реконструкции перекрёстка Ватутина — 5 Августа отремонтируют пешеходный мост к памятнику князю Владимиру. Также на участке должны появиться две новые остановки. Решение о том, чтобы сделать здесь выделенную полосу для автобусов, пока не приняли.