На что стоит обратить внимание при покупке свежих цветов к 8 Марта?

При выборе цветов в магазине следует обратить внимание на стебель: он не должен быть слишком сухим. Степень раскрытия бутона говорит о том, как долго цветок простоит после покупки. Так, лучше всего выбирать полураскрытые растения, поскольку у полностью раскрытого бутона срок жизни значительно меньше.