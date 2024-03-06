На что стоит обратить внимание при покупке свежих цветов к 8 Марта?

Posted 6 марта 2024, 13:30
Published 6 марта 2024, 13:30
Modified 1 декабря 2024, 08:08
Updated 1 декабря 2024, 08:08
При выборе цветов в магазине следует обратить внимание на стебель: он не должен быть слишком сухим. Степень раскрытия бутона говорит о том, как долго цветок простоит после покупки. Так, лучше всего выбирать полураскрытые растения, поскольку у полностью раскрытого бутона срок жизни значительно меньше.
У долгостоящих цветов лепестки выглядят слабыми, вялыми, немного подсохшими и легко осыпаются при прикосновении. Показателем свежести цветов также является отсутствие на них искусственных украшений: свежие цветы не будут дополнительно украшать.
«Если вокруг бутона есть оборка из яркой фольги или другие декорации, которые вы не заказывали, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного в букете — его свежести», — добавили в управлении Роспотребнадзора.
Сохранить свежесть букета на долгий срок можно. Для этого сразу после покупки необходимо обработать стебли, удалить нижние листья, поместить цветы в вазу и исключить резкие перепады температур.
К каждому букету можно добавить, например, веточку туи: она позволит букету простоять гораздо дольше. Или добавить щепотку сахара в вазу, где стоят розы, тюльпаны и гвоздики.