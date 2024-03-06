Малый производственный бизнес получит 4,5 млрд рублей от КМСП на льготный лизинг

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
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При подаче заявки на получение финансирования можно воспользоваться специальным сервисом на цифровой платформе МСП.РФ.
Как сообщает tass.ru, в прошлом году малые компании получили 2,4 миллиарда рублей финансирования под 6% годовых для покупки отечественного оборудования, а для импортного — под 8% годовых.
Наибольший объем лизингового финансирования привлекли Санкт-Петербург (211 миллионов рублей), Московская область (195 миллионов), Нижегородская область (150 миллионов). Этот список продолжают Тульская область (127 миллионов рублей), Москва (121 миллион), Пермский край (108 миллионов) и Владимирская область (102 миллиона рублей).
Программа льготного лизинга активно масштабируется. Все большее количество производственных предприятий намерены обновить свое оборудование, воспользовавшись данной мерой поддержки. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Кроме расширения производства, программа позволит предпринимателям создавать новые рабочие места и увеличивать годовую выручку. В 2023 году лизинговая программа была запущена в новых регионах. Общий объем поддержки по ней составил 119 миллионов рублей.
Предприятия могут получить лизинговое финансирование на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей на срок от тринадцати месяцев до семи лет. Выплаты по финансовым обязательствам начинаются после поставки оборудования. При использовании поручительств РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования.
Льготное лизинговое финансирование предоставляется производственным компаниям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого выступил глава государства Владимир Путин. Проект курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.