Малый производственный бизнес получит 4,5 млрд рублей от КМСП на льготный лизинг

Предприятия могут получить лизинговое финансирование на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей на срок от тринадцати месяцев до семи лет. Выплаты по финансовым обязательствам начинаются после поставки оборудования. При использовании поручительств РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования.