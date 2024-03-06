Гладков вручил сертификаты ТОСам на реализацию социально значимых проектов

В этом году на конкурс от ТОСов поступило порядка 400 заявок. Определили 22 победителя — по одному от каждого муниципалитета. На свои проекты они получат 20 млн рублей. В следующем году эту сумму планируют удвоить. В планах реализовать инициативы по благоустройству территорий и ряду культурных, спортивных, патриотических мероприятий, по оказанию помощи военным. В Год семьи по инициативам ТОС в регионе появятся «Парк семейных деревьев „СемьЯ“» в Краснояружском районе и «Семейные качели» в Старооскольском городском округе.