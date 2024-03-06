Гладков вручил сертификаты ТОСам на реализацию социально значимых проектов

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о вручении сертификатов на реализацию социально значимых проектов в Белгородской области. Оно проходило в рамках регионального форума территориального общественного самоуправления в Корочанском районе накануне.
В этом году на конкурс от ТОСов поступило порядка 400 заявок. Определили 22 победителя — по одному от каждого муниципалитета. На свои проекты они получат 20 млн рублей. В следующем году эту сумму планируют удвоить. В планах реализовать инициативы по благоустройству территорий и ряду культурных, спортивных, патриотических мероприятий, по оказанию помощи военным. В Год семьи по инициативам ТОС в регионе появятся «Парк семейных деревьев „СемьЯ“» в Краснояружском районе и «Семейные качели» в Старооскольском городском округе.
Также глава региона рассказал, что количество ТОСов в Белгородской области выросло до 2300. По словам Гладкова, благодаря их усилиям меняются не только дворы и улицы, но и сами люди.
Когда инициатива идёт от самих жителей, когда есть искреннее желание сделать окружающую среду лучше, тогда в результатах работы можно не сомневаться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, Вячеслав Гладков поблагодарил глав муниципалитетов за оказанную поддержку территориального общественного самоуправления. Он добавил, что самоорганизация людей важна для развития региона и он надеется на увеличение охвата жителей, участвующих в деятельности ТОС.
Ранее в областном центре назвали победителей конкурса «Белгород меняется». В их числе были Совет территории №1 и ТОС «Победный». Они представили проекты по благоустройству.