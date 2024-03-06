«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» поздравят россиянок с 8 Марта

Фото: Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что женщины играют созидательную роль во всех сферах человеческой деятельности. Многие состоят в партии и выполняют важную работу, в том числе волонтёрскую. Секретарь генсовета поблагодарил их за неравнодушие и самоотверженный труд, сообщает mkset.ru. В штабах общественной поддержки ЕР, открытых в 77 регионах, в рамках акции «Твоя весна» единороссы будут поздравлять женщин. Они смогут участвовать в мастер-классах и тренингах. Помимо этого, будет проводиться фотовыставка «Героини тыла». Кроме этого, их ждёт Неделя женского здоровья. Об этом пишет сайт ER.RU. Возглавляющий «Молодую Гвардию Единой России» Антон Демидов рассказал, что женщинам будут дарить цветы. Их получат не только жительницы новых регионов, но и те, кто живёт в Большой России. Молодогвардейцы также поздравят проводниц поездов дальнего следования, отправляющихся с московских вокзалов. «В Международный женский день „Единая Россия“ традиционно поздравит наших милых дам. Депутаты всех уровней, сторонники партии, активисты встретятся с женами, матерями бойцов — участников специальной военной операции, поздравят их с праздником. Местные отделения партии организуют концертные программы, мастер-классы по изготовлению открыток. В рамках проведения акции „Дарите женщинам цветы“ активисты „Молодой Гвардии“ будут дарить цветы и открытки на улицах во всех муниципалитетах. Особое внимание партийцы уделят ветеранам Великой Отечественной войны, им вручат памятные подарки и цветы», — прокомментировал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы — Юрий Клепиков.