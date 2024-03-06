Двери закрываются: белгородское ООО «ЕТК» станет АО

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
О своём решении из общества с ограниченной ответственностью стать обществом акционерным ЕТК уведомило 1 марта. Провести реорганизацию в акционерное общество единственный участник — Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области — решил 28 февраля.
Генеральный директор ЕТК — Александр Дударенко. ЕТК — крупнейший автобусный перевозчик Белгорода и агломерации. Транспорт компании ездит по основным маршрутам города. Кроме ЕТК перевозками общественным транспортом занимаются следующие компании: ООО «Экспресс-автологистик», ООО «Автомиг», ООО «Маршрут», ООО «Городские пассажирские перевозки» и ООО «Белгородский пассажирский транспорт».