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Published Сегодня, 14:27

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Единую транспортную компанию в Белгороде реорганизуют в акционерное общество

Двери закрываются: белгородское ООО «ЕТК» станет АО

6 марта 2024, 14:27
Фото: 1MI

Единую транспортную компанию в Белгороде реорганизуют в акционерное общество

Владельцы общества с ограниченной ответственностью «Единая транспортная компания» 28 февраля приняли решение о реорганизации компании в акционерное общество. Таким образом, большая часть ранее находившихся в открытом доступе данных о деятельности «ЕТК» станет скрытой.

О своём решении из общества с ограниченной ответственностью стать обществом акционерным ЕТК уведомило 1 марта. Провести реорганизацию в акционерное общество единственный участник — Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области — решил 28 февраля.

Генеральный директор ЕТК — Александр Дударенко. ЕТК — крупнейший автобусный перевозчик Белгорода и агломерации. Транспорт компании ездит по основным маршрутам города. Кроме ЕТК перевозками общественным транспортом занимаются следующие компании: ООО «Экспресс-автологистик», ООО «Автомиг», ООО «Маршрут», ООО «Городские пассажирские перевозки» и ООО «Белгородский пассажирский транспорт».

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