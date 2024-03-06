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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Реванш может состояться между белгородцем Немковым и американцем Бейдером

Бейдер хочет взять реванш за проигрыш в повторной встрече с Немковым?

6 марта 2024, 11:32
Фото: 1MI

Реванш может состояться между белгородцем Немковым и американцем Бейдером

Прорабатывается вопрос об организации матча-реванша между Вадимом Немковым и американским бойцом Райаном Бейдером. Последний является обладателем чемпионского титула лиги в тяжёлом дивизионе. Подробности сообщает издание «Чемпионат».

Стало известно, что прорабатывается вопрос о проведении матча-реванша между экс-чемпионом Bellator в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и обладателем чемпионского титула лиги в тяжёлом дивизионе американцем Райаном Бейдером. Ориентировочно, бой за титул в тяжёлом весе на турнире Bellator пройдёт в конце лета — начале осени.

Белгородец Немков провёл свой последний поединок с Бруно Каппелоццой на турнире PFL против Bellator. Бой проходил 24 февраля. Белгородский боец одержал победу техническим сабмишном во втором раунде. Теперь на счету спортсмена 17 побед и всего два поражения.

Ранее Вадим Немков вернулся в регион после первой победы в тяжёлом весе в Саудовской Аравии. Боец заявил, что посвятил свою победу Белгороду.

Немков вернулся в Белгород после первой победы в тяжёлом весе в Саудовской Аравии
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#Белгородская область#Спорт#ММА#Бой#Новости Белгорода#Титул#Вадим Немков#Белгород#Наталья Корявых#Райан Бейдер
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