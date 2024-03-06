Бейдер хочет взять реванш за проигрыш в повторной встрече с Немковым?

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Стало известно, что прорабатывается вопрос о проведении матча-реванша между экс-чемпионом Bellator в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и обладателем чемпионского титула лиги в тяжёлом дивизионе американцем Райаном Бейдером. Ориентировочно, бой за титул в тяжёлом весе на турнире Bellator пройдёт в конце лета — начале осени.
Белгородец Немков провёл свой последний поединок с Бруно Каппелоццой на турнире PFL против Bellator. Бой проходил 24 февраля. Белгородский боец одержал победу техническим сабмишном во втором раунде. Теперь на счету спортсмена 17 побед и всего два поражения.
Ранее Вадим Немков вернулся в регион после первой победы в тяжёлом весе в Саудовской Аравии. Боец заявил, что посвятил свою победу Белгороду.