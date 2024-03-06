Бейдер хочет взять реванш за проигрыш в повторной встрече с Немковым?

Стало известно, что прорабатывается вопрос о проведении матча-реванша между экс-чемпионом Bellator в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и обладателем чемпионского титула лиги в тяжёлом дивизионе американцем Райаном Бейдером. Ориентировочно, бой за титул в тяжёлом весе на турнире Bellator пройдёт в конце лета — начале осени.