Белгородцы стали чаще покупать недвижимость с помощью эскроу-счетов

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Updated Сегодня, 15:50
В прошлом году 5345 белгородцев купили квартиры с использованием эскроу-счетов. Застройщикам перевели средства после сдачи в эксплуатацию недвижимости. Компании получили свыше 20,7 млрд рублей. За 12 месяцев в регионе открыли 5590 счетов, что на 80% больше, чем в 2022 году.
По словам заместителя управляющего отделением Банка России Белгорода Инны Гребенниковой, эскроу-счета призваны минимизировать риски для граждан. Этот механизм введён в 2018 году. На этих счетах деньги дольщиков защищены. Застройщику средства становятся доступными только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Строительство жилья осуществляется за счёт средств, предоставленных банком или собственных средств компании. Средства на эскроу-счетах застрахованы.
По состоянию на начало 2024 года между банками и застройщиками заключено 28 кредитных договоров на 11,5 млрд рублей. Также по данным на 1 января в области действовало 2009 счетов, на которых размещено 9 млрд рублей. В среднем белгородцы держат на счетах 4,5 млн рублей.