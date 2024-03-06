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Деньги

Белгородцы стали чаще покупать недвижимость с помощью эскроу-счетов

6 марта 2024, 15:50
Фото: 1MI
Деньги

В 2023 году больше 5 тысяч белгородцев купили квартиры с помощью эскроу-счетов

После сдачи объектов застройщикам перевели свыше 20,7 млрд рублей. Подробности сообщает региональное отделение Банка России.

В прошлом году 5345 белгородцев купили квартиры с использованием эскроу-счетов. Застройщикам перевели средства после сдачи в эксплуатацию недвижимости. Компании получили свыше 20,7 млрд рублей. За 12 месяцев в регионе открыли 5590 счетов, что на 80% больше, чем в 2022 году.

По словам заместителя управляющего отделением Банка России Белгорода Инны Гребенниковой, эскроу-счета призваны минимизировать риски для граждан. Этот механизм введён в 2018 году. На этих счетах деньги дольщиков защищены. Застройщику средства становятся доступными только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Строительство жилья осуществляется за счёт средств, предоставленных банком или собственных средств компании. Средства на эскроу-счетах застрахованы.

По состоянию на начало 2024 года между банками и застройщиками заключено 28 кредитных договоров на 11,5 млрд рублей. Также по данным на 1 января в области действовало 2009 счетов, на которых размещено 9 млрд рублей. В среднем белгородцы держат на счетах 4,5 млн рублей.

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#Белгородская область#Экономика#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Эскроу-счёт#Застройщики
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