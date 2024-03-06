Белгородцы стали чаще покупать недвижимость с помощью эскроу-счетов

По состоянию на начало 2024 года между банками и застройщиками заключено 28 кредитных договоров на 11,5 млрд рублей. Также по данным на 1 января в области действовало 2009 счетов, на которых размещено 9 млрд рублей. В среднем белгородцы держат на счетах 4,5 млн рублей.